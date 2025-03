Brannvesenet rykket ut etter melding om brann i låve

Brannmannskapene fikk kjapt kontroll på branntilløpet fredag morgen.

Det var klokka 06.59 fredag 28. mars 2025 at brannmannskap rykket ut etter melding om branntilløp i låve langs Ramnesveien. Ved ankomst fikk brannvesenet raskt kontroll over brannen:

– Eier hadde tømt en bakerovn for aske tidligere i samme morgen og satt en bøtte med aske tett på låven. Det er trolig denne asken som har forårsaket brannen, sier brannmester Kim Danielsen.

– Tida er kritisk

Det har så langt i 2025 vært brann i en låve i VIBs område. I hele 2024 var det det tre branner i landbruksbygninger. I perioden 2016 til 2025 har antallet branner i landbruksbygninger i vårt område tangert de nasjonale tallene, når en justerer for folketall.

Det er brann i det elektriske anlegget som er den vanligste årsaken til brann i bygninger generelt, og det er grunn til å anta at dette også gjelder brann i landbrukseiendommer, sjøl om dette ikke var årsaken i dette tilfellet.

Det forteller Vestfold interkommunale brannvesen, som advarer sterkt mot aske ut av peis: – Tida er kritisk. I flere døgn kan det ligge glovarme glør i asken. Setter du fra deg aske på eller for nær brennbart er det høyst reel fare for brann, sier leder for feierseksjonen Karianne Mæhlum.

