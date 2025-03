Christina og Lars reagerer kraftig på enda mer omfattende kutt: – Dette kan vi ikke være med på

Kommunen skal kutte enda mer, og enda raskere, varsler kommunedirektøren. – Sånn som vi driver på nå, så er vi på ville veier, mener SV-erne.

SV-duoen Christina Grefsrud-Halvorsen og Lars Egeland møter ReAvisa utafor Revetal ungdomsskole. Dette er et konkret eksempel på hva eiendomsskatt kan utrette, mener de:

Et tverrpolitisk vedtak i gamle Re kommune gjorde at man kunne bygge nytt helsehus først og så en ny ungdomsskole. Begge deler var bare mulig ved innføring av eiendomsskatt.

– Dråpen som får et allerede fullt glass til å renne over

SV-duoen – og andre kommuner – har latt seg inspirere av denne eiendomsskatt-historien fra Re. Men så forsvant skatten ganske kjapt igjen, idet Re ble en del av Tønsberg kommune.

Der er de økonomiske realitetene enda trangere, og verre skal det bli, varsler kommunedirektøren. Det reagerer Christina Grefsrud-Halvorsen voldsomt på:

– Dette kan vi ikke være med på. Dette er dråpen som får et allerede fullt glass til å renne over.

Håper på en tverrpolitisk enighet om eiendomsskatt

Hun mener argumentet med å spare innbyggerne for eiendomsskatt ikke holder vann: – Vi sparer ikke innbyggerne våre for noe som helst ved å ikke engang vurdere en inntekt som ville spart oss for store kutt – det er kuttene vi må spare innbyggerne for framover.

Kommunedirektøren sier i klartekst at de økte og langt raskere innsparingene som må til, er umulig å gjennomføre uten at det merkes for innbyggerne. – Det blir verre uten eiendomsskatt, enn med eiendomsskatt, mener SV-duoen i prat med ReAvisa.

Håpet deres er å skape et tverrpolitisk grunnlag for å utrede og diskutere seg fram til en eiendomsskatt som alle kan være enige om, over samme lest som det ble gjort i gamle Re kommune.

Fryktelig store inngrep i folks hverdag – og verre skal det bli

Der stemte alle partiene for innføring av eiendomsskatt, fra SV på den ene sida til FrP på den andre. – Fordi det var helt økonomisk nødvendig. Det er det også nå, sier Christina Grefsrud-Halvorsen. SV har vært for eiendomsskatt hele veien, Rødt er også for, og MDG er på glid og foreslo det før jul.

– Vi er fleksible, sjøl om vi har vårt forslag. Vi kan justere oss, og vi vil strekke oss langt. Men vi må se på det, vi må gjøre noe. Det vi driver med nå er uforsvarlig, og det skaper stor uro og usikkerhet i befolkninga.

– Forslag om skole- og barnehage-nedleggelser, kutt i eldreomsorg, nedlegging av demenstilbud – alt dette er en stor påkjenning og fryktelig store inngrep i folks hverdag, mener SV-duoen, – og verre skal det bli, som det varsles nå.

– Vi klarer ikke dette uten eiendomsskatt

SV-duoen ser med frykt på de store uspesifiserte kutta som er pålagt oppvekstsektoren og eldreomsorgen. De frykter enda større kutt framover, uten inntekter fra eiendomsskatt. Seinest i fjor høst ble et forslag om å utrede eiendomsskatt nedstemt i kommunestyremøtet. Og igjen ved budsjettbehandlingen før jul.

Dette er en upopulær sak i gamle Tønsberg, men SV-duoen har inntrykk av at eiendomsskatt ikke er så upopulært i gamle Re. – Der så folk hva eiendomsskatt kan utrette, hvor viktig det var, mener Christina og Lars:

– Vi må få til et spleiselag – som eiendomsskatten jo er – om så for en periode. Vi kan godt gjøre som Re gjorde, nemlig å tidsbegrense den. Men den bøygen vi skal over nå, den klarer vi ikke uten eiendomsskatt.

– Oppvekstsektoren og eldreomsorgen raseres

Lars Egeland mener kuttene vil rasere oppvekstsektoren og eldreomsorgen i Tønsberg kommune. Han kunne ønske seg å bruke den helt nødvendige ekstrainntekten på skoler, barnehager og eldreomsorg. Men det er SV sitt forslag, uten at de skal trumfe gjennom noe som helst.

– Vi kan ikke stå her og si hva eiendomsskatten skal brukes til, det må vi komme konkret tilbake til etter at vi forhåpentligvis får en utredning og så en diskusjon om hvordan eiendomsskatten i Tønsberg skal innrettes og hva den skal brukes til.

SV-modellen har et solid bunnfradrag og det er også lagt inn en sikring mot at folk med stort hus og dårlig økonomi skal få slippe å betale eiendomsskatt. – En sosial skatt, mener Lars Egeland, – som ikke skal ramme folk som sliter.

Dyrt og dårlig – vinninga går opp i spinninga

SV-duoen viser til at ni av ti kommuner i landet har eiendomsskatt. Tønsberg kommune hadde også eiendomsskatt, fram til sammenslåinga med gamle Sem kommune på 1980-tallet. Eiendomsskatten var aldri kontroversiell den gangen den eksisterte i Tønsberg, mener Lars Egeland.

– For SV er det en gammel kampsak, men vårt største ønske er å få med alle partiene på dette. Dette bør ikke være en SV-sak som sådan, det er en helt nødvendig sak å se på for alle partier. Vi klarer ikke å kutte oss ut av denne situasjonen.

– Det vil bli dyrt og dårlig, mener Lars Egeland. Vinninga vil gå opp i spinninga: Hvis alt kuttes til beinet, vil det i neste omgang føre til dyrere drift for å reparere alt som nå raseres.

– Sånn som vi driver på nå, så er vi på ville veier

Investeringer som nytt ungdomshus på Revetal, det er bare en fjern drøm i dagens kommuneøkonomiske realitet. Tønsberg kommune har ikke råd. Ett av argumentene for sammenslåing Re og Tønsberg var å slippe å drive en minimumskommune, uten økonomisk handlingsrom. En større kommune ville gi bedre økonomi.

– Vi ønsker oss investeringer, som nytt ungdomshus. En eiendomsskatt løser ikke alle problemer, men det vil løse de viktigste utfordringene. For eksempel i skole, barnehage og eldreomsorgen. Får vi det viktigste på stell, så blir det lettere å få til alt det andre vi så gjerne ønsker oss av investeringer.

Derfor har SV-duoen en konkret invitasjon stående til hele det politiske miljøet: – La oss utrede og diskutere en eiendomsskatt, som alle kan enes om. Sånn som vi driver på nå, så er vi på ville veier.

