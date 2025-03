Leserinnlegg: – Må forhindre at vi sparer oss til fant

MDG ønsker en svært moderat eiendomsskatt med høyt bunnfradrag, skriver Julie Estdahl Stuestøl.

Når Storting og regjeringa svikter kommunene økonomisk, må vi tenke nytt om spleiselaget mellom innbyggerne og kommunen.

I kommunestyret før jul foreslo vi å innføre en svært moderat eiendomsskatt med høyt bunnfradrag.

En tydelig sosial profil

Det vil si at vi ber den halvparten av innbyggerne våre med de største og mest verdifulle boligene bidra noe mer. Slik forhindrer vi at kommunen sparer seg til fant ved at våre felles kommunale eiendommer synker ytterligere i verdi.

Akkurat som vi ikke lar våre egne hjem forfalle, kan vi ikke som Tønsberg-samfunn se på at skolene og de andre byggene våre gjør det.

Vår eiendomsskatt-modell har en tydelig sosial profil, og innebærer ingen eller lav skatt for de aller fleste, og litt høyere bidrag for noen.

Ikke en varig løsning

De med en bolig verdt mindre enn 5,7 millioner vil ikke måtte betale eiendomsskatt, mens en bolig til om lag 7 millioner gir 1.000 kroner i eiendomsskatt første året og 2.000 kroner fra år to.

Mens debatten om eiendomsskatt i Tønsberg stort sett har gått ut på at høyresida og venstresida har ropt til hverandre, søker MDG i denne som i mange andre saker en gylden middelvei.

Vi vil ikke innføre eiendomsskatt som en varig løsning på krevende driftsbudsjetter, og budsjetterer ikke med det som en ny fast inntektskilde.

Et spleiselag

Men vi ber innbyggerne bli med på spleiselaget for noen konkrete enkeltprosjekter som vi vet at svært mange, og særlig våre yngste innbyggere, vil nyte svært godt av!

Av Julie Estdahl Stuestøl, MDG Tønsberg.

