Thor-Morten og unge talenter er klare med «The last show»: 200 barn har fått prøve seg på stasjon-scenen

20 show på 11 år har det blitt, når kultur-ildsjelen Thor-Morten Hansen gir seg. Skulle noen ha lyst til å ta over, er det bare å si ifra.

Lokalavisa har meldt om talentkveld på Revetal gamle stasjon i 11 år. Det blir den siste i Thor-Morten Hansen sin regi, når det inviteres til «The last show» fredag 28. mars 2025:

Rundt regna 200 barn og ungdommer har tatt sine første skritt ut på en scene her, kommet tilbake, spilt igjen og igjen, og blitt trygg og opplevd mestring. Det er blitt øvd inn 600 sanger.

Gir seg med 20

Hvor mange dugnadstimer som har gått med, aner ikke Thor-Morten. Garasjeloftet hans blir brukt til øvingsrom, og før hver talentkveld starter øvingene tre måneder før.

Første talentkveld var våren 2014, og så har det vært stort sett hver vår og høst i årene siden, bortsett fra noen avlyste kvelder i korona-tida.

– Nå blir det nummer 20, og da passer det – siden jeg er som jeg er, og har litt heng på runde tall – å gi seg, forteller Thor-Morten.

Musikk-interesse

Han jobber til daglig som barneskolelærer her i Re, og noe av forberedelsene kan legges til skoletida. Men mesteparten legges til garasjeloftet hjemme i Kileveien, på kvelder og i helger.

Det har vært morsomt å holde på med, spesielt det å se musikkgleden i unge sjeler. Flere går videre i den retningen på musikklinjer på videregående og studier.

Tidligere talenter som starta på stasjon-scenen tar nå master i musikk på universitet. Alle har fått en musikk-interesse som beriker livet.

Faste talentkvelder

Thor-Morten har musikk som en viktig del av livet sitt, sjøl også. Nå vil han styre fritida mot egne prosjekter, sammen med musikalske venner. Faste talentkvelder i hans regi avsluttes med «The last show» førstkommende fredag.

Opptreden på Rockstream-låven til sommeren går som tidligere, der unge talenter får synge og spille på Re-festivalen. Det kan også være at det dukker opp andre prosjekt og eventer.

Men de faste talentkveldene, med tre måneder forberedelser fra nyttår og sommer, det sier Thor-Morten fra seg nå. Det starta opp på hans initiativ, og det har vært drivi på dugnad hele veien.

Trygger ungene

Vil noen ta over stafettpinnen, ville lite glede Thor-Morten mer. Han kan bidra med tips og råd om det praktiske rundt talentshowene. – Men du må vite det, at det er en stor og viktig jobb: Trygge ungene, før de går på scenen.

Det praktiske får du hjelp til, forteller Thor-Morten som helst skryter av andre mer enn å framheve seg sjøl: Foreldre bærer utstyr, rigger, får stoler og bord på plass, og legger til rette i det store og hele.

Terje Stangeland har hatt ansvaret for lyden helt siden start, gjennom alle 20 talentkveldene. – Og all kred til Revetal gamle stasjon, Patricia som dreiv da vi starta opp og nå dagens drivere. Takk for lånet av scene og lokale.

Tar mye tid

Inngang koster 20 kroner, som er bidrag til klassekassa til de som står på scenen. De går i hovedsak fra 2. til 7. klasse, noen ganger yngre eller eldre. Men nå er det slutt på stasjon, som et fast opplegg.

– Det kan godt hende at jeg kommer til å savne det så mye at jeg starter opp igjen, kanskje er vi tilbake før du aner det – eller kanskje om fem eller ti år. Du veit aldri.

– Det har vært veldig morsomt. Men alt til sin tid. Og dette har tatt veldig mye tid, forteller kulturildsjelen – som nå vil prioritere mer tid til egne prosjekter.

Fredagens unge talenter-konsert «The last show» starter klokka 18.00 på Revetal gamle stasjon 28. mars 2025. Og lørdag 29. mars 2025 blir det rølpefest med 20-årsaldersgrense på stasjon, med Luxus Leverpostei på scenen.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.