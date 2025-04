Dette blir ei stor revyhelg i Re – se ReAvisa-bildene

Alt sentraliseres til Re og Brekkeåsen, det startes opp enda et kor og enda et kor og enda et kor, og alt vris og vendes på slik det skal gjøres i en lokalrevy. Med kraftig trykk på LOKAL.

En gang i tida, kan Re-daktøren huske, skreiv ReAvisa noe om at lokalrevyen ikke var så lokal: At mange av poengene virka veldig kjent fra andre show og TV-program.

Det er lenge siden, og det er så langt ifra det inntrykket vi sitter igjen med nå:

Lokale sleivspark – som lovet

Lokalavisa var nemlig invitert med på generalprøve torsdag, før full revyhelg med førpremiere og familieforestilling fredag 25. april 2025 og premiere med premierefest lørdag 26. april 2025.

Et lite generalprøve-publikum i Fjellborg-salen lo seg gjennom halvannen time med lokale sleivspark fra Revygruppa Sceneskrekk.

Og det var langt ifra sånn at vi ikke hadde blitt advart i forkant:

Få billetter igjen til én forestilling

– Du skal ikke stikke nesa di så fryktelig langt fram før du kan bli en karakter i revyen vår, sa revysjef Anniken Thuve-Ivarsson da lokalavisa var innom revygjengen her tidligere i våres.

Og det er mange neser, eller lokale kjendiser, som blir nevnt. Mange har vært i lokalavisa, for her er det mye aktuelt fra det siste året. Forestillingen fredag er utsolgt, og det er bare noen få billetter igjen til forestillingen lørdag.

– En svær rød utsolgt-strek over plakaten vår på Ticketco, det er deilig å se, sier revysjefen om fredagens forestilling, klar for å se en like svær rød strek over plakaten lørdag.

Lokale poenger og knallharde latterkuler

– Det er vel ingen av oss som har rekki hjemom etter jobb de siste ukene, forteller Anniken – høy på revy og klar for å showe for fullsatt sal. Middagen har vært noen pølser i handa i farta og kaffe-inntaket har vært høyere enn fast føde.

Kanskje like greit, når Roadkill foodtruck står for matserveringa på scenen. Reker og vin? Nei, ihjelkjørt bever og seksognitti. Gled deg til gode lokale og landlige poenger, vakker sang og knallharde latterkuler.

Men sikre deg billett kjapt, for det er ikke mange igjen – og kun til lørdagens forestilling med fest etterpå, fredagen er utsolgt. Alt overskudd går til drift og vedlikehold av Fjellborg.

Se ReAvisa-bildene fra årets lokalrevy på Fjellborg:

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.