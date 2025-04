Re-triumf i Slottsfjellcup: – En deilig seier

Sju av sju kamper ble seier, og det ble en deilig førsteplass til slutt, da Ramnes IF, Sem IF og Teie HK tok i mot nærmere 300 lag til en av landets største turneringer.

For 32. gang ble Slottsfjellcup arrangert sist helg 25. – 27. april 2025, en av Norges største innendørs håndballturneringer for barn og unge i alderen 7 til 16 år som samler lag fra hele landet til haller i Tønsberg-regionen, derav tre haller her i Re: Ramneshallen, Vålehallen og Revetalhallen.

Ramnes IF arrangerer Slottsfjellcup i samarbeid med Teie HK og Sem IF. Det legges ned en enorm dugnadsinnsats fra mange frivillige, som gjør det mulig å gjennomføre en trygg, sosial og spennende håndballhelg for barn og unge.

Ubeseira fram til finale

I år var det 298 påmeldte lag og i overkant av 2.000 tilreisende. Alle som var innom en av hallene fikk oppleve ekte idrettsglede, samhold og engasjement: Slottsfjellcup byr på ei helg med høy aktivitet og god stemning i hele regionen.

Ekstra god stemning ble det i Slagenhallen søndag kveld, da den aller siste kampen i årets Slottsfjellcup skulle avgjøre hvem som stakk av med seieren i J15:

Ramnes-jentene hadde gått ubeseira gjennom hele turneringa og stilte proppa med sjøltillit før finalekampen mot erkerival Teie.

Bøgda slo til i finalen

Egentlig var sjøltilliten og stemninga på topp fra før første kamp, forteller lagleder Anette Sperre til ReAvisa: – Det var så sjukt positiv stemning med mange glade håndballspillere fra første start.

Og en allerede god tone ble bare bedre og bedre gjennom ei håndballfest-helg med en lokal Re-triumf som smakte ekstra godt: Rival-nabo-oppgjøret mot Teie var ekstra deilig å vinne:

– Ekstra gøy at vi fra bøgda klarte å slå Teie, da ble det fyra opp noe veldig – både på banen og på tribunen, forteller Anette. Finalekampen endte med 18 – 15-seier til Ramnes.

Trofast trener i ti år

Seriespillet er over, men håndball-sesongen er ikke helt over med Slottsfjellcup – det blir også Fjordcup i Sandefjord i mai og tur til Spania i slutten av juni – med alle 17 J15-spillerne med:

Der skal Ramnes-jentene møte lag fra hele Europa, og de går nok inn i denne turneringa også med helt grei sjøltillit. Sjøl om dette er mer en sosial greie for å høste nye erfaringer.

Det forteller trener for disse jentene i snart ti år, Tanja Svinsholt. Hun starta som trener da de var 5 og 6 år gamle og er en svært så populær trener.

– Et skikkelig trøkk

Trener-Tanja forteller at de vinner mye på å være en stabil spillerstab, – dette er de samme jentene stort sett som har holdt sammen i alle år, helt fra da de kom og nesten ikke klarte å kaste og ta i mot en ball.

– De kjenner hverandre godt og har et helt vanvittig flott samhold. De er trygge på hverandre, jobber for hverandre, og heier – ikke minst – på hverandre, forteller Tanja til ReAvisa.

– Det gir et skikkelig trøkk, oppsummerer trener-Tanja som er veldig stolt av laget.

En helt ny opplevelse

Det mest morsomme med å være trener for denne gjengen, er å se utviklinga. – Fra den spede start, til det nivået og den gleden de viser nå. Det er superfint!, sier Tanja, som har fått flere trenerkrefter å spille på:

Også Stein Finnerud og Ron Bekkevold er med i trenerteamet nå, med tanke på at de skal ta over mer og mer etter hvert, forteller Tanja som har fulgt disse jentene sammen med lagleder Anette helt fra start.

Om Spania-turen forteller Tanja at det kan bli kamper ute i 30 – 40 varmegrader på betong, uten klister. Det blir en opplevelse, det også. En helt ny opplevelse.

Sosialt og lærerikt

– Det blir noe helt annet, mot andre lag, med andre dommere – det er mange ukjente faktorer å bli kjent med når vi legger ut på det eventyret der, sier Tanja: – Her gjelder det å høste erfaringer og kose seg.

– Det er ment mest som bare en skikkelig fin avslutning på sesongen: Sosialt og lærerikt.

Alle resultater fra helga finner du på Slottsfjellcup sin nettside (ekstern lenke).

