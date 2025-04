Mentor Yosef: – Oda Jonetta, du ER musikk, og du er musikk i en så stor grad at jeg mener du er usedvanlig

Yosef mener han ikke har noe annet valg enn å sende Oda Jonetta videre til live-sendinger. Da kan du stemme på Re-jenta, som spås til å være en av de største favorittene.

Oda Jonetta Brenna Joberg (23) gikk videre til live i den siste knockout-runden fredag 25. april 2025 – og live blir allerede til helga, fredag 2. mai 2025:

Re-jenta var helt sist ut i blind audition, sist ut i duell, og nå sist ut i knockout – men først ut i live-sendingene:

Storfavoritt til seier

Der vil det være TV-seerne og ikke mentorene som tar valget. Et samla mentor-kollegium har vært fulle av lovord om Re-jenta, som starta med å få alle til å snu seg på blind audition.

Hun valgte Yosef som mentor og han har sendt henne videre hele veien – fram til live-sending førstkommende fredag.

Også i knockout var det bare skryt å få fra mentorene, såpass at Oda Jonetta sjøl ble helt satt ut – nok en gang:

Mentor Yosef: – Wow!

– Jeg veit at du er så perfeksjonist at det nesten kan gå på bekostning av gleden av det du gjør og det du bringer for andre, sier Yosef etter Oda Jonetta sin framføring av den nydelige låta «Helium» som hun tolka og framførte på sin helt egen fantastiske måte.

– Når jeg prøver å se hva som er annerledes nå, så kan jeg ikke sette fingeren på det, men det føles annerledes, sier Yosef om Oda Jonetta sin opptreden. – Wow!

Espen Lind henger seg på og forteller om en av de flotteste øyeblikkene i The Voice, når alt bare sitter som støpt og opplevelsen sitter i:

– Det er helt sinnssykt

– Hvis en deltaker i The Voice er heldig, så får du ett sånt øyeblikk der ballen limes helt i krøsset, ett sånt øyeblikk som gjør at ALLE husker Oda Jonetta: Ja – det er ho, ja – for ho gjorde den låta der. Dette var et sånt øyeblikk. Dette var helt fantastisk.

Mentor Yosef velger Oda Jonetta framfor Lavender som hun var i knockout med: – Du ER bare musikk, og du er musikk i en så stor grad at jeg mener du er usedvanlig. Og jeg må ta deg med videre.

– Tusen tusen takk. Det er helt sinnssykt, sier en tydelig fortumla Oda Jonetta: – Det å få høre dette, det er helt sinnssykt. Takk.

Første live-sending av The Voice 2025 sendes fra klokka 20.00 fredag 2. mai på TV2.

