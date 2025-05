Stiller ut på Stange gjestegård: Kombinerer erfaring og eksperiment

Fotograf og fruktbonde Knut Harald Evensen fra Re stiller ut i hjembygda si – som en del av hans 80-årsfeiring.

Fotograf Knut Harald Evensen har levd et spennende liv bak kamera, både som jobb, hobby og lidenskap. Han er velrennomert på portretter, pressefoto, med mer. Denne utstillingen dreier seg om kunstfoto og eksperiment-fotografier.

Separatutstillingen består av 47 fotografier som vises ute og inne på Stange gjestegård, her hjemme i Re. Utstillinga har fått navnet «Photicon» og åpnes i dag, torsdag 1. mai 2025, og varer ut mai-måned.

Eksperiment i fotografisk form og farge

– De 47 utstilte bildene er i hovedsak et resultat av omfattende eksperimenter i fotografisk form og farge. Bildene varierer sterkt i format, fra 10×10 cm til 80×120 i ytre mål, forteller fotografen sjøl til lokalavisa.

Knut Harald har vært aktiv i media i over 60 år, som fotograf, journalist og forfatter, redaktør og prosjektleder. Han har sjøl skrivi og bidratt til 25 bøker, og vært prosjektleder og redaktør i 35 år.

Han var redaktør og utgiver av Fotografiens historie i Norge 1839-1949, blant annet.

Den tiende separatutstillingen

Knut Harald er født i Andebu, har bodd store deler av livet i Oslo-området, men de siste snart 35 åra som kombinert mediamann og småbruker/fruktbonde i Re.

Utstillinga på Stange gjestegård er innledningen til 80-årsfeiringa hans, og det er også i en rekke av utstillinger opp gjennom årenes løp.

Han har hatt ni separatutstillinger i inn- og utland, den første på Høvikodden 1973. Photicon er den tiende separatutstillinga.

Utstilling i hele mai-måned

Knut Harald har også vært en aktiv organisasjonsmann, og var blant annet den første leder og medstifter av fotografenes kunstnerorganisasjon, FFF – Forbundet frie fotografer, i 1974.

Han har også leda Forening for forlagsfolk en årrekke og har vært redaktør og leder for ReMinne/Våle historielag her lokalt i Re.

Utstillingen på Stange gjestegård åpner i dag torsdag 1. mai klokka 15.00 og varer ut hele mai-måned.

