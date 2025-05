Lørdag er det slippfest på Stasjon: – Skummelt og fint

Sindre har rocka i flere Re-band og trivdes med det. Men han hadde en drøm om å skrive sin egen musikk og være i front. – Jeg spelte bass, men drømte om å spelle gitar. Men alle de andre var mye flinkere enn meg på gitar, sier han og ler. Nå lader han opp til å stå foran i spotlighten sjøl.

Lokalavisa møtte han og resten av bandet som står bak mekking, innspilling og snart releasekonsert for hans aller første eget album, som består av hele 16 låter. Det skjedde tidligere i våres, og du kunne først lese om det i papiravisa.

– Ja, det var litt vel ambisiøst, men vi skjønte det for seint, sier de fire som øver i øvingskjelleren på Kulturhuset Elverhøy. Om dette prosjektet, med et helt debutalbum med egne låter.

Pushes ut i det

I spissen for Sindream-prosjektet står Sindre Gade Johnsen (30) sjøl, men det hadde aldri blitt noe av uten backing, hjelp og kreativ kompaniskap med kompisen Joakim Knotten (31), som også fronter prosjektet. Det tar nemlig mer tid, krefter, frustrasjon, glede og grå hår enn de kunne sett for seg i sin villeste fantasi.

De gjør alt sjøl, med god hjelp av Terje Stangeland og hans studio, og ekstern hjelp til mastring av alle sangene til slutt. – Vi skal bli fornøyd sjøl. Så skal det være gøy å spille. Samtidig som vi skal klare å spille det live. Med sjøltillit. Og så håper vi at andre kan like det, men det er viktigst at vi liker det sjæl.

– Men vi har et håp om andre liker det, drømmen er at det plukkes opp – ikke nødvendigvis her i Re, men der ute i den store verden. Tenk å få reise til England og spille konsert der, liksom.

– Vi er dritnervøse!

Sindre prater i store ord samtidig som han jekker seg ned og lander pladask med begge beina planta godt på den samme gamle Re-jorda. Sangene dreier seg om en lengsel etter å komme seg vekk, samtidig som han trives så fantastisk godt akkurat her han er.

– Jeg starta å skrive musikk for sju år siden, jeg hadde så mange ideer. Det ble som en terapi. Jeg skriver om fest og damer, angst, glede, fart og moro – livet. Om å stikke herifra, om å være stuck her. Alt det vi rives i mellom, forteller Sindre.

– Livet leves i kontrastene, og det er både skummelt og fint – akkurat som det å skulle gi ut egen musikk er det. Vi er dritnervøse, samtidig som vi gleder oss, sier Sindre. «Vi» betyr bandet, men kanskje aller mest han sjøl og kameraten og trommisen Joakim.

– Blir plutselig så ekte

De møttes på lærerstudiene, faktisk er hele bandet pedagoger som jobber i barnehage og på skole til daglig. – Jeg skriver tekster om ting jeg ikke klarer å sette ord på på noen annen måte enn gjennom musikk, forteller Sindre som skremmes av å utlevere seg sjøl på denne måten.

– Det er grusomt å være her, at vi har satt en dato og vi veit at det skal spilles for folk, samtidig som det er helt fantastisk. Det blir plutselig så ekte, forteller Sindre med lokalavisa på besøk i øvingsrommet.

I det spennet, mellom godt og vondt, frykt og glede, alle livets kontraster og skjæringspunkt, der rives og slites Sindre, og musikalsk betyr det mye dynamikk – det er noen fete låter lokalavisa får innblikk i.

Tidkrevende prosess

Det er lagt ned en stor jobb i dette prosjektet. – Vi ante ikke hvor mye jobb det skulle bli, og hvor lang tid det skulle gå. Det har gått med sju år med jobbing. Så traff Sindre på Joakim for fem år siden som pusha han videre og de satte seg et mål om å gi ut egen musikk.

– Det har tatt lang tid. Låtene har liggi der, så å si ferdig, i hvert fall ett par år, forteller de til ReAvisa. Det var på en stor venners venner bursdagsfest for fire kompiser at alle 16 låtene ble prøvd for et publikum første gang.

Lydmann på giggen var Terje Stangeland, som har sitt eget studio hjemme. Han tilbydde seg å produsere, og så var de i gang.

Den beste heiagjengen

– Dette albumet er babyen vår. Det er mye slit, det tar mye energi, men det er verdt det. Vi tenker at dette også er litt viktig. At vi «nå skal vi vise dem!».

Akkurat hvem som skal vises hva, det får vi vite først lørdag 3. mai 2025, med slippkonsert på Revetal gamle stasjon. Der ønsker de seg masse folk.

Sindre er takknemlig for å ha vokst opp i Re og for å være en del av et kreativt og konstruktivt musikkmiljø. Det er kult å spille i band i Re.

Lettere å gjøre dette i Re

– Vi heier hverandre fram, her i bygda. På en god måte. Jeg tror det er lettere å gjøre dette i Re, det vi nå gjør, enn mange andre steder. Det er så mange som er interessert, gir konstruktive tilbakemeldinger, forteller en engasjert Sindre:

– Det er en sånn greie her at folk heier på en god måte, «kjør på – gjør’e» – men også med trygghet om at det er ærlige tilbakemeldinger. Det er den beste heiagjengen du kan ha, mener Sindre og gjengen hans i øvingsrommet.

Sindream består av, foruten Sindre på gitar og vokal og Joakim på trommer, gitarist Jan Roger Svendsen Landsnes (34) og bassist Christin Marie Henriksen (22). De kommer fra Re, Tønsberg, Holmestrand og Ulsteinvik – fellesnevneren er lærerstudier på Bakkenteigen.

– Drømmen ER jo England, da

– Jeg møtte både Sindre og kjæresten min der, forteller Joakim fra Ulsteinvik, – så da ble jeg her i Vestfold. Bassist Christin er også stesøster til Sindre, så det er litt familiære koplinger i bandet også.

Musikken vil bli tilgjengelig for hele verden, på Spotify, YouTube, og så videre. – Vi har jo veldig trua på det vi har å komme med, og håpet er at vi har helt rett, at noen der ute kommer til å like det.

– Og at vi blir booka til spillejobber i England. Det er egentlig det ultimate målet, sier Sindre og ler det litt bort – men mener det så inderlig.

