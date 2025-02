Blir gjerne flere spillere: – Vi har det kjempegøy

– Det er spennende og om å gjøre å være rask og lur, forteller Ramnes-gutta på G11-laget.

En gang i tida var det mange guttelag for de aller fleste aldersklasser i Ramnes-håndballen, nå er det kun ett guttelag. Og de vil gjerne fortelle om hvor moro de har det – det gjorde håndballgutta først i ReAvisa på papir.

– Hadde bare alle visst det, så hadde det blitt flere lag. Vi kjenner noen som er yngre og eldre enn oss som ikke får spilt håndball, fordi de ikke er mange nok til å ha et helt lag. Det er kjedelig, for håndball er veldig morsomt.

– Vi er veldig heldige

– Det er spennende og det er om å gjøre å være rask og litt lur, forteller tre av gutta på G11-laget som har vært med lengst: Magnus (11), Kristian (11) og Ludvig (11) har spilt siden laget ble starta opp, først spilte de sammen med jentene før det ble et eget guttelag.

De er veldig glad for å være mange nok gutter til et eget lag. – Vi er veldig heldige, men vi kan egentlig bli enda flere. Det hender vi må låne noen jenter for å være mange nok på noen kamper, og det får vi lov til enda en stund, men sikkert ikke så lenge til.

Gutta forteller om kamper og turneringer, seinest nå i høst var de på håndballturnering og badeland på en og samme turen. På Slottsfjellcup er det både håndball og konserter.

– Vi kommer til å fortsette å spille håndball så lenge vi kan og håper laget vårt består og at det kommer flere andre guttelag.

Vinn og forsvinn med nesten samme sinn

– Du veit aldri åssen det går i håndball, det skjer noe hele tida og det kan snu fort. Det er alltid spennende å se hvor gode motstanderlaget er, ofte aner vi ingenting om det.

– Det gøyeste er å vinne kamper, mener Kristian. – Men det er moro, sjøl når vi taper, mener Magnus. Han viser til en kamp nå nylig der de tapte stort, men likevel hadde de det moro:

– Det andre laget var superflinke, så sjøl om vi spilte bra, så spilte de enda bedre. Og vi blir jo bedre av å møte skikkelig gode lag.

En annen bra ting med håndball er at det trengs spillere av alle slag – både de store og sterke og de små og smidige.

Sportslig og sosialt

– Noen er flinke til å stoppe motstanderne, andre er superraske til å finte seg fram. – Alle finner sin greie i håndball, forteller gutta til ReAvisa.

Og en siste kul greie med å spille håndball på Ramnes, forteller de engasjert: – Vi blir kjent med flere fra andre skoler i Re.

– Så vi blir kjent før vi skal starte på Revetal ungdomsskole sammen.

