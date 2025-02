– Uten deres hjelp hadde vår hjelp stoppa helt opp

Bil-problemene har vart i snart ett år. Men det har ordna seg, med tålmodig hjelp.

Det var for snart ett års tid siden at Morten Kjølstad og Bjørn Andersen på Jernia Revetal lånte ut Jernia-bilen sin første gang til Matutdelinga i Re. Morten og Bjørn fikk vite at Matutdelinga hadde problem med bil og henger, og at det var en stor bekymring blant de frivillige.

– Disse Jernia-gutta sier alltid ja og litt til, de tilbyr seg også uten å få spørsmål engang. Da de fikk nyss om at det er noe de kan hjelpe til med, så var de på med en gang, forteller Torbjørn Brunstøl på vegne av de frivilllige i matutdelinga.

En bil-løsning er langt unna

– Vi vil så gjerne prøve å takke de litt skikkelig, med lokalavisa på slep, fortalte Torbjørn Brunstøl på vegne av Matutdelinga her tidligere i vinter. I dag, torsdag 13. februar 2025, fikk vi det til. Et stort og flott bilde og en tekst med en stor takk ble overrakt i butikken til Morten og Bjørn.

En løsning for ny bil lar vente på seg. Dette skal løses i samarbeid med kommunen, og det er en utfordring, forteller Torbjørn. Den gamle løsningen var ikke holdbar. De frivillige måtte bruke sine egne biler og huke på en henger. Året rundt.

– Det er vanskelig å ha frivillige med bil og hengerlappen, og de færreste vil kjøre med henger på vinterføre – i all slags vær. Vi vil disponere en varebil på fast basis, men opplever at en løsning er langt unna.

Låner ut varebilen så lenge det trengs

I mellomtida har de fått låne bil – gratis. – Det sku’ bare mangle, sier Morten og Bjørn på Jernia da de blir overraska over oppmerksomheten på en ellers helt vanlig torsdag formiddag i butikken. – Det er hyggelig å kunne bidra med noe som betyr så mye, uten at det egentlig er så mye greier for oss.

– Det er bare et tilbud vi kom med, og som dere kan bruke så lenge dere trenger det, sier Morten. Torbjørn forteller at de frivillige føler litt på at ett spørsmål for ett år siden fører til at de fortsatt låner bilen.

– Det gjør INGENTING!, sier Bjørn ettertrykkelig. – Klart dere vil få i stand en permanent løsning med kommunen, men vi låner ut vi, så lenge det trengs.

Uten bil – ingen matutdeling

Torbjørn forteller at uten lånet av Jernia-bil, hadde det ikke blitt noen matutdeling. Nå er det 277 mottakere av matkasser her i Re, annahver tirsdag. For å kunne drive med denne frivillige innsatsen, er de helt avhengig av bil for å hente mat fra Matsentralen, blant annet.

– Det er så på overtid, denne avtalen, sier Torbjørn, – vi veit at de som kommer hit fra oss for å låne bilen er litt brydd for det.

– Det er det ingen grunn til å være, forsikrer Morten. – Den avtalen løper til dere får til en løsning.

Ønsker seg en permanent løsning

– Vi får egentlig ikke takka dere godt nok, sier Torbjørn på vegne av de frivillige, – men dette er i hvert fall et forsøk, sier han og overrekker det flotte bildet i glass og ramme. – Det skal få en godt synlig plassering her hos oss, forsikrer Morten.

– Vi snur fortsatt hver stein for å finne en permanent bil-løsning. Men nå er det litt opp til kommunen. Det er ikke oss det står på, vi mener alle løsninger er bedre enn ingenting, og vi har foreslått flere løsninger. Men ingenting har løst seg enda.

– Vi er evig takknemlig for denne midlertidige løsninga, men kan ikke belage oss på det til evig tid. Uten bil, så stopper matutdelinga helt opp, det er helt sikkert.

