Jernia Revetal dropper julebordet, og gir heller pengene til Treffpunktet: – Jeg blir helt rørt, jeg

Torbjørn og alle de andre frivillige veit hvor mye det betyr for familiene som får hjelp i trange økonomiske tider: – Vi har arbeidskrafta, men vi mangler midlene. Derfor er dette så fantastisk fint, sier han – se video fra overraskelsesbesøket over.

Jernia Revetal, ved Morten Kjølstad og Bjørn Andersen, dropper julebordet i år og donerer den samme pengesummen som de ville brukt på fest og moro til matutdelinga på Treffpunktet:

Jernia-gutta kom på overraskelsesbesøk tidligere denne uka, med en liten konvolutt som gir et kjærkomment tilskudd til de som trenger det mest.

– Det var Bjørn siss ide, forteller Morten, som var helt enig, og det var alle de ansatte, også. – Vi har det moro på jobben hver dag, og treffer hverandre hver dag. Vi tenker vel at andre trenger disse pengene mer, enn at vi trenger et julebord.

– Jeg blir helt rørt, jeg, sier Torbjørn, som sliter litt med å finne ord etter å ha blitt overraska med gaven.

– Ser ikke særlig lysere ut for 2024

– Dere får ikke masse sure ansatte nå, da?, lurer Torbjørn på, når han får summa seg. – Nei, dette står vi alle sammen inne for, alle på Jernia Revetal, sier Morten, og Bjørn bekrefter; – dette trenger andre mer enn oss.

Torbjørn Brunstøl, frivillighetsleder ved Treffpunktet i Re, forteller at økningen i antall matkasser de deler ut på tirsdagene øker noe veldig. Det har lokalavisa skrivi om tidligere, at godt over 200 får hjelp i Re nå.

– Vi er sikra til jul, sier han om julematkasseutdelinga tirsdag til uka. – Men det kommer et nytt år, og det blir minst like viktig å ha noe å dele ut da.

