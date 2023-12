Tidenes første Arbeidsmiljøpris går til en Re-barnehage: – Viktig å bruke hverandres styrker

– Når du først begynner her, blir du her til du blir pensjonist, forteller de ansatte, som nominerte sin leder og arbeidsplass til prisen.

Tidligere i år, i sommermagasinet, skreiv lokalavisa om Kirsten Sørensen som har jobba i barnehage siden den første barnehagen kom til bygda vår. Hun har jobba et langt yrkesliv i Brår barnehage, fram til pensjonisttilværelsen nå etter sommeren.

Det er Kirsten som tipser ReAvisa om utmerkelsen som hennes kjære arbeidsplass arbeidslivet ut får, nå på tampen av 2023: Arbeidsmiljøprisen i Tønsberg kommune.

– Her blir de fleste arbeidslivet ut

Styrer i Brår barnehage Anita Karlsen viser stolt fram diplomet da ReAvisa tok turen innom og fikk en prat med prisvinnerne. De ansatte framhever det gode arbeidsmiljøet i barnehagen.

– Når du først begynner her, blir du her til du blir pensjonist, sier de ansatte med et smil. – Anita er en fin sjef, inkluderende og nytenkende, forteller de.

Sjefen på sin side forteller at personalet er veldig omstillingsvillige og ivrige på å prøve ut nye ting og måter å gjøre jobben på.

Heder og ære og 20.000 kroner

Det er tydelig at det jobbes bra i barnehagen, og at de ansatte har det bra på jobb her. Det er de ansatte som foreslår kandidater til prisen.

– Det er viktig å bruke hverandres styrker i jobben, forteller den prisbelønte lederen til lokalavisa.

Prisen består av heder og ære og 20.000 kroner til barnehagen.

Ny pris i Tønsberg kommune

Dette er en splitter ny pris i Tønsberg kommune, som ved første utdeling går til Re. Den skal deles ut årlig. Prisen kan deles ut til en virksomhet, en avdeling, et fagmiljø, ei gruppe eller en enkeltperson som aktivt har bidratt til å sette fokus på arbeidsmiljø.

«Ved å etablere en arbeidsmiljøpris så ønsker kommunen å synliggjøre at vi som arbeidsgiver verdsetter og ser betydningen av et godt arbeidsmiljø», het det i sakspapirene da prisen ble vedtatt etablert for ett års tid siden.

«Premien på 20.000 kroner kan brukes til arbeidsmiljø-tiltak på egen arbeidsplass».

