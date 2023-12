Enda en forening får Re i navnet: Slås sammen i 2024

Årets julemøte i Våle og Undrumsdal pensjonistforening blir også det siste: Foreninga legges ned etter 61 års drift.

På den andre sida av den gamle-gamle kommunegrensa mellom Våle og Ramnes står Ramnes pensjonistforening klare med åpne armer:

Der opplever de en god vekst i medlemstall og aktiviteter – i motsetning til ståa i Våle og Undrumsdal de siste åra.

Pensjonistforbundet Re blir til i 2024

Intensjonen er å slå de to foreningene sammen, forteller Berit Stange, sekretær i Ramnes pensjonistforening, til ReAvisa – med det forbeholdet at begge årsmøtene slutter seg til forslaget. Den nye pensjonistforeninga vil få navnet Pensjonistforbundet Re.

Det har vært et samarbeid over tid som nå fører til sammenslåing. Bakgrunnen er at det har vært vanskelig å stille med fullt styre i Våle, mens det har vært vekst i Ramnes.

Sammen blir pensjonistforeningene enda mer styrka. Men det blir endelig først etter årsmøtene og et ny felles konstituering, understreker Berit.

«Våle Trygdedes Forening»

Det var den første tirsdagen i desember at Våle og Undrumsdal pensjonistforening hadde sitt julemøte. Det ble altså foreningens siste julemøte. Leder Mary Kjølstad ønska velkommen før forsamlinga sang «De nære ting». Ord for dagen var ved Turid Korsmo Haugen som leste dikt.

Våle og Undrumsdal pensjonistforening ble stifta 11. desember 1962 med Imen Jonstang som første formann. Foreninga het fra starten av Våle Trygdedes Forening, navnet ble etter hvert endra til Våle pensjonistforening.

I 1985 fikk foreninga sitt nåværende navn: Våle og Undrumsdal pensjonistforening.

Mange forskjellige møtelokaler

De første åra hadde foreninga en omflakkende tilværelse i forhold til møterom: Kommunelokalet på Sørby, Fjellborg, Menighetshuset eller på prestegården. Fra 1971 fikk man gratis hus på A. Huseby og sønn, kjøkkenfabrikken på Gjelstad, noe som varte helt til 1995. Siden har møtene blitt holdt på Våle samfunnshus.

Referater fra møtene forteller om mye underholdning av lokale krefter: Anders Siltvedt, Anna Ellevåg, Randi Grøteig, Randi og Sigmund Kjølstad, Sverre Huseby og Magne Haugen er stadig referert.

Turer har vært en del av virksomheten siden den første ble arrangert for seksti år siden, tilbake i 1963.

Både hygge og alvor

Det var mange forskjellige dagsturer, før man arrangerte 5-dagers turer. På sommerturen i 1973 sendte man gratulasjonstelegram til H:M:Kong Olav i forbindelse med hans 70-års dag, og fikk takketelegram tilbake.

Det har ikke bare hygge og sosialt samvær, men også kampsaker: Pensjonistforeninga jobba i mange år for få oppretta et eldreråd i kommunen, og i 1990 lykkes det i gamle Våle kommune.

Foreninga la også til rette for flere viktige aktiviteter i bygda. Helt fram til nylig.

Mange aktiviteter

«Trim i uka» starta i 1996 – det var en gåtur fra Bibo hver onsdag med kaffe og vafler etterpå. Et tilbud som ble lagt ned i 2020, i korona-tida. Seniordansen starta i 1999 og ble til Re seniordans, som nå er lagt ned, også med vanskeligheter med å beholde kontinuiteten gjennom pandemien.

Anne Lise Nakjem fra Vestfold pensjonistforening hilste fra forbundet og fortalte at Frivillighetens dag var samme dag som det siste julemøtet i foreninga, og hun hadde gleden av å gi foreninga hedersbevis i form av et kjede, diplom og en sjekk på 1.500 kroner til Mary Kjølstad.

– Du er et ja-menneske: Du har vært kasserer fra 2008 til 2010, leder fra 2010 til 2017, nestleder fra 2020 til 2022 og leder fra 2022 og til i dag, sa Anne Lise.

Til stor glede og nytte

Så overrakte Anne Lise diplom og gave fra Vestfold pensjonistforening til Våle og Undrumsdal pensjonistforening, til stor applaus fra de tilstedeværende.

Mary kunne fortelle at siste møtet i foreninga blir tirsdag 13. februar, før nedlegging og opprettelse av den nye pensjonistforeninga for Re.

I løpet av 2024 vil Pensjonistforbundet Re bli etablert, til fortsatt stor glede og nytte for pensjonister i hele bygda vår.

