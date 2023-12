Femti frammøtte hygga seg på førjulshyggekvelden

I over tredve år har sanitetsdamene på Hjerpetjønn invitert alle de eldre i grenda til en hyggelig førjulskveld med mat, musikk og sosialt samvær.

Årets førjulshyggekveld var den siste tirsdagen i november, og de inviterte var som vanlig alle de eldre i grenda.

Anne Lise Skaug kunne ønske hele femti frammøtte velkommen.

Noe å se fram til – hvert eneste år

Hun kan fortelle at dette ble i år arrangert for 31. gang! Alle ReAvisa snakker med synes dette er et flott arrangement i førjulstida, som de med glede ser fram til.

På programmet sto snitter fra Meny og hjemmebakte kaker. Underholdning sto to av Frank Weddes elever, Aurora Jonassen og Brynja Søyland for, med flott spill på fiolin og keyboard og sang.

De unge talentene fra Re høsta fortjent applaus. Else Andersen leste «Soldatens jul», et eget dikt om 2. verdenskrig – men dessverre like aktuelt i dag.

