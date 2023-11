Ordføreren kom til høytidelig åpning: – Et synlig bevis på at dugnadsånden lever i beste velgående

– Alle barna jeg prater med forteller at «den har pappa bygd», sier en ordfører som lar seg imponere over dugnadsånden i Re. – Man merker jo at den blir sterkere og sterkere, jo lenger ut fra bykjernen man kommer.

Så kjapper ordføreren seg å skyte inn at dugnadsånden er god i hele storkommunen vår – men kanskje ekstra stor ute på bygda. – Dugnad og samhold, det henger ofte sammen.

I Re og i Fon er det mye av begge deler. Det siste synlige beviset på at dugnadsånden lever i beste velgående, er grillhytta hos Fon barnehage.

Foreldrene har stått for alt

FAU ved Fon barnehage søkte og fikk innvilga midler, og foreldrene satte den opp på dugnad. I tillegg fikk FAU et gavekort på tusen kroner fra Tønsberg kommune, ved ordfører Frank Pedersen, som sto for den høytidelige åpninga.

Det skjedde siste torsdag i oktober, med sjampanjebrus i høye glass med stett, og med full fyr i bålet inni den nye og flotte grillhytta.

Der ble det grilla og servert pølser til alle.

Til glede for barnehagen og nabolaget

– Alle barna jeg prater med forteller at «den har pappa bygd», forteller ordfører Frank Pedersen til ReAvisa. Grillhytta er reist på dugnad og det var null problem, forteller barnehage-styrer Tony Christensen.

– Foreldrene trår te’ og det er jeg veldig takknemlig for, det er moro å lede en barnehage med en sånn foreldregruppe som dette. De spurte om de kunne søke om midler, og jeg bare «ja, veldig gjerne!».

Foreldrene kan få tilgang på grillhytta utenom barnehagens åpningstider, etter avtale.

Ekstra fint på kalde dager

Det er William (2) og familien som bor rett borti gata glade for. Det er moro å være i den nye grillhytta, kommuniserer den blide 2-åringen. Han er også veldig fascinert av kjedet til ordføreren.

– Dette er ikke kjedet mitt, det er alle sitt – alle sammen som bor i kommunen vår, forteller ordføreren. En smilende Aron (5 1/2) har akkurat satt tenna i ei nygrilla og velsmakende grillpølse.

Gutten er rød i kinna av varmen fra grillbålet. Nybygget blir ekstra fint å ha på kalde dager, der barna kan møtes til samlinger, måltider, og få varma seg litt.

Har plass til flere barn

Styrer Tony forteller at uteområdene er blitt bra, det eneste barnehagen ønsker seg er flere husker. I passe gangavstand fra barnehagen har de også en lavo som fint turmål.

Barnehagen har plass til flere barn, i år går den på så å si halv maskin. Og enda færre barn blir det kanskje til neste år, for skolestarterne i år er et spesielt stort kull.

– Vi veit at det kan bli mye ledig kapasitet til neste år, men vi får stadig flere barn fra andre kretser, Brekkeåsen blant annet, det setter vi stor pris på.

– Full fest!

Foreldrene i Fon slår ring om barnehagen sin, dette er en bra barnehage, forteller de – barnehagebygget var opprinnelig Fon skole, som ble lagt ned i 2007.

Per i dag er det 31 barn i barnehagen, kapasiteten er rundt 60. – Vi er glade for alle barn som går i barnehagen her, forteller foreldrene.

Barna skåler i sjampanje-brus og jubler over den nye grillhytta: – Full fest!, oppsummerer ordfører-Frank og ler godt.

