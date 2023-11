Maya leita og leita, men fant til slutt drømmejobben: – Det er ganske unikt, det vi har her i Re

Den nye arbeidsveilederen hos Revetal arbeid og kompetanse (RAK) visste knapt nok om Re, før en omkjøring sendte henne forbi her en førjulskveld i fjor. – Det så så trivelig ut på torvet, at jeg svingte innom.

For å gjøre en ikke så veldig lang historie enda kortere: Maya Øberg er i dag arbeidsveileder ved Revetal arbeid og kompetansen (RAK) sin butikk Olgars på Brår.

– Jeg leita og leita etter jobb hjemme i Norge, etter ett par år i utlandet, men fant jo aldri noe. Akkurat da jeg sa høyt og irritert at «jeg kan like godt gi opp», dukka denne jobben opp, sier Maya og ler. Og det var i det nyoppdagede Re.

Midt i blinken

RAK-stillingen på Olgars – i Re – var midt i blinken. Maya er utdanna sjukepleier og har jobba i tilrettelagte boliger, men mest arbeidserfaring har hun fra butikken til Kirkens bymisjon, Fretex.

Maya tok med seg klessalget til Olgars, så det ble et nytt segment fra og med august i år. Det kommer i tillegg til alt det andre som selges her, alt fra møbler til leker. Aldri har hun jobba på et så framoverlent sted som Re, forteller Maya til ReAvisa:

– Alt er bedre her. Det er ikke så store forhold, så alt går greit og bare ordner seg – alle er til å stole på og gjør det de skal. Jeg har aldri kommet til et sted som er så annerledes, på en så bra måte – det er så trivelig her, sier hun og forteller om et umiddelbart godt inntrykk og forhold til foreningsliv, firmaer og folk.

Ganske unikt

I byene hun har jobba kunne folk bruke dem som søppelplass, der kleskontainere ble fylt opp med ødelagte klær, og ramponerte møbler ble dumpa utafor butikken. Her i Re leverer folk pent brukte ting etter avtale.

– Det kan jeg si, ut ifra mine erfaringer, at er ganske unikt. Folk er veldig hyggelige og ordentlige, alt som kommer inn er helt og pent – alt er så på stell, forteller Maya.

Men det aller beste er alle de fantastiske menneskene på RAK og Olgars. De står på og gjør butikken best mulig, hver dag.

Oppdaga Re ganske nylig

Det er ikke lenge siden Maya nesten ikke visste hva Re var, hun havna her ved en omkjøring på E18. I køen gjennom Revetal fikk hun for første gang, i stillestående posisjon, øye på det lille fine torvet.

– Ja, det va’kke mye jeg kjente til dette stedet, det må jeg innrømme. Men da svingte jeg av og endte med å kjøpe et juletre her. Det var en veldig trivelig handel, med en fin og avslappa atmosfære.

Etter den første handelen har det blitt mange flere handleturer her. Nå bruker Maya Revetal, som så mange andre. Sjøl om hun bor i by’n.

Trekker stadig flere folk til Re

Og en av butikkene som trekker stadig flere folk til Re og Revetal, er butikken hun sjøl jobber i – Olgars har fått en god standing. Det er basert på en klar tanke om at alt her skal være billig og bra.

– Vi er veldig bevisst på hva folk trenger. Vi legger butikken opp etter sesong og årstid, nå er det full julebutikk. Vi bruker masse tid på å ta inn, vaske og sortere og bygge butikk.

Og butikken ser veldig bra ut, her er ingenting overlatt til tilfeldighetene. Alt er fargesortert og lekkert dandert. Nye kule prøverom er kommet opp, nå som klær er blitt en del av sortimentet.

Overraskende billig

– God pris er kanskje det viktigste. Her skal det ikke koste skjorta, vi skal heller være rimelig – på ekte. Det er dyrt å leve i dag, alt blir dyrere, viser Maya til.

– Da skal ikke prisen på et bruktkjøp overraske deg, hvert fall ikke som dyrt – heller overraskende billig.

Og bærekraftig, det er det uansett når brukte klær kan brukes om igjen.

Etter at ReAvisa var innom for å ta en prat med Maya, har butikken blir til en julebutikk – les mer om det her.

