Yoga for en hundrings fram til jul

Jeanette fra Høyjord har hatt yogatimer i Høyjord i snart fire år – nå har hun starta opp også på Revetal. Og det med et godt tilbud.

Jeanette Hanvik (49) forteller at hun lenge har hatt lyst til å starte opp med yoga på Revetal. Men det var ikke så lett å finne lokaler, før Revetalgården fysioterapi kom på banen:

– Da syntes jeg det var verdt å prøve. Kjell Idar og Kjersti har gjort sitt beste for at jeg skal finne meg til rette hos dem, forteller Jeanette til ReAvisa.

Kommer godt med i en travel hverdag

Hun forteller at yoga er en praksis, ikke en treningsform. Det er et system, der man jobber med pust, fysiske øvelser og avspenning i en god balanse. Det handler om å roe ned sinnet, noe som kommer godt med i vår travle hverdag.

«Bivirkningene» er at man med jevnlig praksis også får en sterkere og mer fleksibel kropp. – Jeg ønsker at flere skal få sjansen til å komme og prøve yoga hos meg her på Revetal.

– Det er ikke så mange ukene igjen til juleferie, så derfor et hyggelig tilbud nå i ei tid med høye renter og priser og gaver som skal handles inn.

Yoga for en hundrings

– Jeg kjører to ulike timer. Den ene er det vi kaller klassisk yoga, der vi jobber med de tre elementene som er pust, avspenning og fysiske øvelser, forklarer Jeanette. Denne timen er på halvannen time.

– Den andre timen er noe som heter yoga nidra. Dette er en ren avspenningstime, der du bare skal ligge ned på et godt underlag, med puter og pledd og lytte til stemmen min, mens jeg guider deg gjennom timen, forteller hun. Denne timen varer i 60 minutter.

Mange tenker at de ikke er myke nok i kroppen for å gjøre yoga. – Det er da du skal komme til meg, understreker Revetals ferske yoga-lærer.

Kan du puste, kan du gjøre yoga

– Kom med den kroppen du har. Jeg pleier å si at «du gjør så godt du kan og det er godt nok!» Jeg forventer ikke at du har gjort masse yoga før.

Det er noen som er redd for at kroppen de har ikke passer til å gjøre yoga. – Har du en kropp, og kan puste, kan du gjøre yoga.

– Det handler ikke om å slå knute på seg. Enkle øvelser kan ha stor effekt på kropp og sinn.

