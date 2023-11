Les papiravisa på nettavisa – november 2023

Ei rykende fersk avis er på vei ut i avishyllene rundt om i Re og omegn, og papiravisa kan leses her på nettavisa.

Kveldene blir bare mørkere og mørkere, men ReAvisa vil gjerne lyse opp og opplyse. Så slå deg ned med ReAvisa, enten det er fysisk i handa eller på skjermen.

Uansett er det gratis å lese lokalavisa. Vi er annonse- og folkefinansiert, og vil du være med på spleiselaget så er ReAvisa-vippsen 54 02 82.

Strikke-kjendis, danse-stjerne og internasjonal leder

Dette er noe av det du kan lese om i papiravisa: Lokalavisa har vært i storbyen og snakka med Re-jenta som kaller seg StrikkeVorin på sosiale medier: Rett og slett en strikke-kjendis fra Re, nå bosatt i Oslo.

Vi har lodda stemninga før Re-gutten Kasper og crewet hans skal danse på direkten i Norske Talenter siste fredag i november, heiagjengen i hjembygda er stor og ivrig kan vi se av kommentarfeltene på ReAvisa-sakene.

Halvard Brundtland ser langt utafor bygda vår, han er innstilt som internasjonal leder i Senterungdommen. Men han følger med på alt som skjer hjemme, lokalt i Re, også.

Høytidelig grillhytte-åpning

I Fon har foreldre stått for å søke om midler og bygge på dugnad ei grillhytte, til glede for barnehagen og nærområdet rundt. ReAvisa var med på den høytidelige åpninga som ordføreren sto for.

Revetal ungdomsskole-elevene har jobba hardt som unge entreprenører, og ideene deres høster godord fra en jury bestående av lokale næringslivsfolk.

Og alt som skjer i førjulstida har vi vel fått med oss: Juleåpne gårder, julemarked, julekonserter, med mye mer – det kan du lese om i denne avisa.

Mer leselysten? Ikkeno’ problem

I tillegg får du den faste spalten med 12-åringen Martin som går i 7. klasse på Ramnes skole: «Martins merkelige fakta om dyr». Er du mer leselysten etter at avisa er ferdiglest, får du som vanlig gode boktips fra Revetal bibliotek.

Pluss mye, mye, mye mer godt lokalt lesestoff – avisa finner du overalt i Re og avisa kan lastes ned og leses gratis her.

I ReAvisa får du godt lokalt lesestoff og nyttige annonser fra det lokale næringslivet.

Tips til gode saker? Tips@ReAvisa.no.

