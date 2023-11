Gro plukka med seg den første ønskelappen: – Jeg lurte på hva dette var for noe, og må si jeg blir rørt

Juletreet med julegaveønskene er på plass på Re-torvet, tradisjonen tro. – Vi har gått tomme for lapper, hvert eneste år, forteller senterleder Tom Bøyesen.

At treet blir tomt for julegaveønsker, kommer av alle de gavmilde reingene og tilreisende til Re-torvet. Som plukker med seg en lapp og oppfyller ønsket til et barn i en familie uten økonomiske forutsetninger for en vanlig julefeiring.

Helt siden 2011 har Re Røde Kors stått for julegaveinnsamlinga, som du kan lese mer om i disse ReAvisa-sakene. I år inngår dette i et større opplegg, koordinert av Tønsberg kommune.

Juleglede – for alle

«Julegleden» er navnet på prosjektet, der Røde Kors, Kirkens bymisjon og flere lag og foreninger jobber sammen med lokalt næringsliv. Re-torvet og Farmandstredet er med på opplegget.

Prosjektet rommer mer enn «bare» julegaveinnsamling, kommunale instanser samarbeider med frivilligheten om å sørge for en god jul for alle, også med julemat, for eksempel.

Sammen står vi sterkere, er slagordet for samkjøringa, forteller Randi Vermelid på vegne av kommunen til ReAvisa.

Viktig å videreføre julegaveinnsamlinga

– Det har vært flere gode initiativ, men nå samordner vi det til det enda bedre. Denne ordninga skal sørge for at familier som har det trangt året rundt skal ha det godt til jul.

I tillegg til julegaveinnsamling kan det også vipses et bidrag, der alt som kommer inn fra givere privat, foreninger og næringsliv går til gavekort til de som trenger det mest til jul.

Her i Re har det vært viktig å videreføre den årelange Re Røde Kors-tradisjonen med julegaveønskelapper.

Opplegget i Re er adoptert til resten av Tønsberg

Og når det gjelder julegaveinnsamlinga, så gjøres det over samme lest i resten av Tønsberg som det er blitt gjort i alle disse år her i Re.

– Det er cirka 700 familier i hele Tønsberg som får hjelp, det kommer over 2.000 lapper med julegaveønsker opp, forteller Randi.

Alle disse lappene er skrivi, laminert og bindi av Re Røde Kors. De følger også med og fyller på på juletreet underveis.

– Jeg må si jeg blir rørt

Den aller første lappen ble plukka ned av Gro Jahren fra Hof, der har hun bodd i ett par år, i Asker før det. Hun er ikke så kjent i Re, så hun visste ikke om juletreet med julegaveønsker.

– Jeg lurte på hva dette var for noe, og jeg må si jeg blir rørt. Å lese alle disse ønskene fra barn som ellers kanskje ikke får oppfylt ønske sitt.

– Da er det fantastisk at det legges til rette så vi kan bidra, så konkret, og så fint!

– Fantastisk, men også trist

– Men at noe sånt som dette skulle være nødvendig? Vi skulle vel alle ønske at det ikke var det? Men når det først er som det er, så… Derfor sier jeg: Fantastisk, men også trist.

Gro tar med seg en lapp og vippser et beløp, og oppfordrer andre som har mulighet til å gjøre det samme.

All info finner du på banneret ved siden av juletreet, som kom på plass i dag 10. november.

Stor giverglede i Re

Re Røde Kors vil stå på stand på Re-torvet to fredager før jul, som tidligere, der du kan levere og de vil informere. Utenom det vil det være mulig å levere julegaver hos barneklesbutikken Stor og Liten, som før.

Så det meste er som før her i Re, sjøl om Re Røde Kors sin julegaveinnsamling inngår i et større opplegg fra og med i år, i det 13. året med julegaveinnsamling i Re.

– Vi har gått tomme for lapper, hvert eneste år, forteller senterleder Tom Bøyesen, som håper det skjer i år, også. Givergleden og lysten til å bidra er stor her i Re.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.

Les mer om frivilligheten i Re.

Les mer om Re Røde Kors.