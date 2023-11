Alfred fikk Norges Idrettsforbunds hederstegn – storeslem til Re

– Ja, dette var mildt sagt overraskende, sier Alfred Ringdal på Idrettens festaften i kveld. Han ble hedret for meget fortjenstfull arbeid for norsk idrett, og enda to titler gikk til Re.

Alfred Ringdal (75) fra Bergsåsen har bekledd de fleste verv i idretten i Ramnes, og det ble en lang liste å ramse opp for prisutdeleren på kveldens festaften for idretten i Vestfold og Telemark.

Sjøl forteller Alfred at han kom flyttende til Re i 1972, og han oppsøkte idretten i bygda og tok på seg oppgaver for å bli kjent med folk i lokalmiljøet. Idrettsinteressen var sterk fra barndommen av, så lenge han kan huske.

Inkludering og samhold

– Jeg gikk rett inn i verv, og der har jeg blitt. Tenk, det er over femti år nå, sier Alfred fra scenen, tydelig overraska: – Jeg satt bakerst i salen her og skjønte ikke stort. Ja, dette var mildt sagt overraskende.

Han mimrer tilbake til sitt første arrangement: Som 14-åring rigga han te’ intet mindre enn et «verdensmesterskap» for ungene i nabolaget der han vokste opp. Ildsjelen har siden elska å organisere og arrangere.

Og i alt han har drivi med, så stiller inkludering, samhold, mangfold og felleskap sterkt, – for at alle store og små skal føle seg velkommen i idretten, sier prisutdeleren til applaus.

For seks år siden ble han slått til æresborgertittelen Ridder av Re – det ble nevnt av prisutdeler som en av mange tidligere hedersutmerkelser.

Hederstegn

Alfred var rektor på Ramnes skole i sin yrkeskarriere. Verv i idretten har han hele tida hatt som hobby. – Jeg får jo først og fremst takke familien, for at jeg har fått lov til å drive med dette.

Det er ingen tvil om at ildsjelen har brukt vanvittig mange dugnadstimer for idretten i bygda vår. Han takker også alle han har møtt på og samarbeida med, til idrettens beste.

Prisen han fikk i kveld, fredag 10. november 2023, er Norges Idrettsforbunds hederstegn for meget fortjenstfullt arbeid for norsk idrett.

Alfred er også æresmedlem i eget idrettslag, Ramnes IF. Han har vært en pådriver for anlegg, finansiering, organisering og smarte grep.

Enda to priser til Re

Men det var ikke den eneste heder og ære til bygda vår: Reidar Skjeggerød var nominert til årets ildsjel og fikk honnør fra scenen, men vant ikke.

Det gjorde derimot to eliteidrettsutøvere fra Re:

Årets kvinnelige utøver ble Jeanette Hegg Duestad. Hun er tidligere kåret til Årets idrettsnavn i Re.

Årets parautøver ble Fredrik Solberg. Han er også tidligere kåret til Årets idrettsnavn i Re.

