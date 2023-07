Ramnes IF feira 90 år: Mange ville gratulere

På dagtid var det en stor aktivitetsdag, før det på kvelden ble jubileumsfest – med åtte æresmedlemmer tilstede.

Lørdag 1. juli 2023 feira Ramnes IF 90 år med stor aktivitetsdag dagtid og jubileumsfest på kvelden. Den fant sted i Underetasjen med 42 gjester.

Leder i Ramnes IF Alfred Ringdal ønska velkommen og ga ordet videre til kveldens toastmaster, Magnus Teiste Østlie.

Lang lokal idrettshistorie

Per Bjerkø tok forsamlinga gjennom forhistorien: Idrettslaget Fram i 1908-1909, Ravn i 1918 – det deles stadig ut Ravnpokaler i Ramnes IF. Idrettslaget Kanon i 1933, som siden tok navnet Ramnes IF.

Foreninga kjøpte Jahresletta, som ble opparbeida til fotballbane med løpebane rundt og en håndballbane.

Den ble innvia i 1948. Nå skal banen gå tilbake til jordbruksformål, Ramnes IF holder i dag til i Bergsåsen.

«Underet» Underetasjen

Da Ramnes skole ble bygd ble det anlagt en asfaltbane og håndballbane der, og en sekstimeters løpebane. Kjell Holm fortalte om Underetasjen: Idrettshallen var planlagt uten noe under.

– Men vi mente en ikke burde fylle opp under hallen, men i stedet bygge lokaler for forskjellig bruk: Trening, møter, bueskyting og skyting.

– Folk donerte penger og stilte opp på dugnad. Det ble kalt for «underet».

Et fantastisk idrettsanlegg

Ramnes arrangerte NM i bueskyting i 1983 på Jahresletta. De beste resultatene på elitenivå har klubben i denne idrettsgrenen, med tre NM-gull på en og samme sesong.

I fjor fikk idrettsanlegget i Bergsåsen prisen for beste idrettsanlegg i Vesfold og Telemark fylke.

Det er investert mange millioner kroner og et enormt antall dugnadstimer i det flotte anlegget.

Mange gratulasjoner

Anders Ramdal fra fotballkretsen gratulerte RIF og overrakte en gave. Det samme gjorde Tom Sørensen fra håndballkretsen.

Lars Jørgen Ormestad hilste fra kulturstyret i Tønsberg kommune og takket alle for innsatsen.

Fra kulturstyret ble det også overrakt en gave på 5.000 kroner fra kommunen.

Godt samarbeid

Tomas Langedrag hilste fra Ivrig og overrakte et Ivrig-skjerf med håp om fortsatt godt samarbeid på tvers av gamle kommunegrenser.

Det var flere gjester som gratulerte: Anders Gustav Holt takket Alfred Ringdal for innsatsen. Geir Frydenberg hilste fra markedsgruppa.

Nestformann i Ramnes IF Henrik Sandnes takket Alfred for hans jobb for RIF og overrakte en blomst til stor applaus.

Tolv æresmedlemmer totalt

Alfred Ringdal har sitti som formann av hovedstyret i flere tiår, og har gjort en formidabel jobb for idrettslaget gjennom en mannsalder.

RIF har tolv æresmedlemmer totalt, og åtte av de var var til stede på en fin og hyggelig 90-årsjubileumsfest:

Per Bjerkø, Kjell Holm, Tore Finnerud, Synnøve Finnerud, Knut Svendsen, Kjell Folkvord, Thor Kihle Christensen og Alfred Ringdal.

