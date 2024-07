Re-jenta klar for OL – med så lave skuldre som mulig

Utafor Olympiatoppens lokaler ved Sognsvann i Oslo står en bil parkert full av lokale Re-logoer. – Dette er en såpass liten idrett i Norge at alle monner drar, så det er helt avgjørende, sier Jeanette om støtten fra hjembygda si før sitt andre OL.

Jeanette Hegg Duestad (25) debuterte i Tokyo-OL i 2021. Nå går hun mot sitt andre OL i Paris. Hun er, som aktiv skytter på landslaget siden 2018, en rutinert utøver som går inn i dette OL-et som en favoritt i medaljekampen.

Det er en helt annen inngang enn ved forrige OL, der hun debuterte uten å ha kjent så mye på konkurransen fra konkurrentene i forkant, på grunn av pandemien. Da kom hun som en stor overraskelse, med to fjerdeplasser i OL-debuten.

– Jeanette har gjort alt det hun kan gjøre riktig

– Vi er mer vant til gode prestasjoner nå. Det krever også at vi er bedre forberedt, mener Tor Idar Aune, sportssjef for Skytterlandslaget. Og akkurat det er Jeanette, laget og lederne, forteller han: – Jeanette har gjort alt det hun kan gjøre riktig.

Det er å fokusere på trening og oppladning, og bare det. – Vi har fått gjort det vi skal, og vi har gjennomført planen akkurat som planlagt, forteller Jeanette til ReAvisa.

Det er rett før avgang til Paris, og det er invitert til pressekonferanse hos Olympiatoppen i Oslo. På plass er NRK, VG, NTB og så videre – og ReAvisa.

Har vært i OL-bobla lenge allerede

Jeanette og resten av landslaget har vært i «bobla» lenge, avkopla fra verden rundt og fullt påkopla oppgaven som ligger foran dem. – Vi har vært i den bobla i tre uker allerede, forteller Re-jenta til ReAvisa.

Mandag er det avreise til Paris, der Jeanette skal konkurrere i tre OL-øvelser: 10 meter luftrifle mixed team sammen med Jon-Hermann Hegg. Her stiller Norge med to lag, det andre laget består av Synnøve Berg fra Ullensaker og Ole Martin Halvorsen.

Denne konkurransen er lørdag 27. juli 2024 med kvalifisering fra klokka 09.00 til 09.30, der det skytes 2 x 30 skudd. Finalen går samme lørdag klokka 10.30 til 11.30, med bronse- og gullfinale.

Norsk, europeisk og olympisk rekord

Jeanette skal også konkurrere i 10 meter luftrifle kvinner, som en av to norske deltakere, 17-åringen Synnøve Berg skal også konkurrere her. Det skjer søndag 28. juli 2024 fra klokka 09.15 til 10.30 med kvalifisering 60 skudd. Mandag 29. juli 2024 er det finale fra klokka 09.30 til 10.15, med de åtte beste fra kvalifisering.

I denne øvelsen har Jeanette Hegg Duestad både norsk rekord, europeisk rekord og olympisk rekord i kvalifisering – intet mindre.

Jeanette ble nummer fire i finalen i siste OL, etter seier i kvalifisering. Da snusa hun på OL-gull i OL-debuten.

To fjerdeplasser fra forrige OL

Siste øvelse for Jeanette er 50 meter rifle match kvinner, her er også Jenny Stene fra Norge med. Det er kvalifisering 3 x 20 skudd torsdag 1. august fra klokka 12.00 til 13.30.

De åtte beste går til finale fredag 2. august fra klokka 09.30 til 10.30. I denne øvelsen har Jeanette norsk rekord i finale, og hun ble nummer fire i forrige OL i Tokyo i 2021. Det ble dermed to fjerdeplasser fra forrige OL.

Jeanette er en av rundt hundre norske deltakere i OL, som arrangeres fra fredag 26. juli til og med søndag 11. august. Alt av OL strømmes på Max.

Så å si alle er gode nok til å vinne

– Er det bare OL-medalje som gjelder?

– Nei, det er egentlig ikke det. Klart man har drømmer og at man har lyst. Men denne sporten er så innmari javn, det er så små marginer, forteller Jeanette til ReAvisa og forklarer:

– Andre idretter har kanskje en eller to eller tre som kan vinne. Hos oss er egentlig nesten så å si alle som er med i OL gode nok til å vinne. Du er avhengig av å ha en kjempegod dag, mens andre kanskje må bomme litt. Det skiller så utrolig lite.

– Hjelper lite å gå «all in», egentlig

– Så du prøver å ha lave skuldre, sjøl om det er dette Paris-OL du har sikta mot «i alle år»?

– Det hjelper ikke gå inn i dette «all in», egentlig – det viktigste for meg er å vite at jeg gjør mitt beste, at jeg har fått ut det jeg mener jeg kan den dagen, i den konkurransen.

– Full attack er ikke alltid det lureste. Det er ofte lurere å ha en roligere tilnærming, sier Jeanette – som er en kløpper på akkurat det: Beholde roen når det gjelder som mest.

Lokale Re-logoer over hele bilen

Siden forrige OL har Jeanette toppa verdensrankingen og vært rangert som verdens beste skytter. Men alle de store prestasjonene i verdensidretten til tross, det er fortsatt lokale sponsorer fra Re som gjør det mulig å satse videre:

– Jeg setter veldig stor pris på det, og ja – det er fortsatt viktig. Det er mange ting som er viktig sammen, men i en såpass liten idrett som dette – i Norge – gjelder det som alltid at alle monner drar.

– Så det er helt avgjørende, sier Jeanette om lokale Re-firmaer som fortsatt pryder bilen hennes. De har vært med siden 2018, på hele idrettseventyret. – Det er veldig bra, takker Jeanett via lokalavisa hjemme i Re.

Kort om Jeanette Hegg Duestad:

Født 11. januar 1999 i Tønsberg, vokst opp i Fon, nå bosatt på Borgen i Ullensaker.

ReAvisa skreiv om skyttertalentet fra bygda vår første gang for godt over ti år siden. Hun ble kåret til Årets idrettsnavn i Re av ReAvisa-leserne i 2015, bare 16 år gammel. Les mer om historien bak idrettseventyret i denne ReAvisa-saken.

Meritter er mange, Jeanette har vært ranket som verdens beste i sine disipliner flere ganger. Sjøl minnes hun best da hun tok tre gull i EM 10 meter i fjor.

I forrige OL, som var debuten hennes i OL, ble det to fjerdeplasser i øvelsene 10 meter luftrifle og 50 meter match.

Jeanette er skytter på heltid, og har hest som hobby. Skyttersporten passer Re-jenta mest av alt fordi hun liker orden og organisering, det er en strukturert sport.

Ifølge utøverpresentasjonen fra Skytterlandslaget er favorittmat tortellini, favorittfilm eller -serie Outlander, favorittmusikk country.

Du kan følge Jeanette på Instagram: Jeanetteduestad.

Kort om Jeanette i årets OL:

Jeanette skal konkurrere i tre OL-øvelser, først ut er 10 meter luftrifle mixed team sammen med Jon-Hermann Hegg lørdag 27. juli 2024 med kvalifisering fra klokka 09.00 til 09.30, der det skytes 2 x 30 skudd. Finalen går samme lørdag klokka 10.30 til 11.30, med bronse- og gullfinale.

Så er det 10 meter luftrifle kvinner søndag 28. juli 2024 fra klokka 09.15 til 10.30 med kvalifisering 60 skudd. Mandag 29. juli 2024 er det finale fra klokka 09.30 til 10.15, med de åtte beste fra kvalifisering.

Til slutt er det 50 meter rifle match kvinner. Det er kvalifisering 3 x 20 skudd torsdag 1. august fra klokka 12.00 til 13.30. De åtte beste går til finale fredag 2. august fra klokka 09.30 til 10.30.

Jeanette er en av rundt hundre norske deltakere i OL, som arrangeres fra fredag 26. juli til og med søndag 11. august. Alt av OL strømmes på Max.

