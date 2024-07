Sommerkonsert på gårdstunet – tradisjonen tro

En av Re-sommerens aller mest trivelige punkt på programmet kommer til helga, da gårdstunet på den idylliske besøksgården Holt gård blir til en konsertscene – sommer etter sommer.

I år står Bjørn Tomren og Terrablue voices på programmet, og det skjer lørdag 27. juli 2024, «dørene» åpner klokka 16.00 og det blir salg av mat og drikke fra gårdskafeen, isvogna og grillstasjon.

Konsertstart blir klokka 17.30, med oppvarming av Terrablue voices, Bjørn Tomren går på scenen klokka 19.00. I tillegg til snadder for øregangene fra scenen, blir det mye snadder å få kjøpt fra gården.

Hurra!!! for årets sommerkonsert-artist

Dette er fjerde år på rad at utescenen huser en sommerkonsert, alltid med dyktige artister og en fantastisk stemning. – Drømmen var å få besøk av de store norske som vi elsker, forteller vertskapet ved Rakel og Roar på Holt gård.

Og det har de fått til, tidligere har de hatt besøk av Jan Eggum, Stein Torleif Bjella, i fjor kom Valkyrien allstars, – og i år er det Bjørn Tomren, hurra!!!

Til lørdagen blir det servert et uvanlig stort klang- og stemmeregister. Mange husker kanskje denne karen fra Stjernekamp på NRK?

Vant Stjernekamp og folks hjerter

Han har en stemme med dype understrømmer og gyldne overtoner – det blir latter og undring i musikalitetens tegn. Har du enda ikke opplevd denne beskjedne, underfundige og strålende sjangersjongløren live har du sjansen nå.

Bjørn Tomren vant Stjernekamp i 2021, og han vant det norske folks hjerter samtidig. Som en av landets mest allsidige musikere spenner Tomrens musikalske rekkevidde fra americana og religiøse folketoner til jazz, viser, jodling, strupesang, dialekt-punk og psykedelisk-protest musikk.

Til å varme opp inntar Terrablue Voices scenen. Dette lokale vokal-ensemblet bestående av rundt 16 sangere har base her i Vestfold. De serverer himmelske klanger, tette akkorder og avanserte rytmer i skjønn forening.

Utekonsert – uansett vær

– Vi ser fram til nok en hyggelig sommeropplevelse på gårdstunet sammen med svært gode artister og trivelig publikum!, sier vertskapet som nå er i siste innspurt med forberedelsene.

– Ta med klær etter været! Og kanskje en bærbar utestol om det passer slik, oppfordrer vertskapet som har stoler, krakker og benker så lenge det rekker stående på gårdstunet.

Så skal det sies at vi har vært heldige med været under hver eneste sommerkonsert her. Holt gård holder stengt for vanlig gårdsbesøk denne dagen, lørdag 27.juli 2024.

