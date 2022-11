Jeanette Hegg Duestad ble den beste utøveren i årets VM: – Det har vært et helt fantastisk mesterskap!

Vi her hjemme har jubla over nyhetene om gull etter gull etter gull etter gull – nå skal gulljenta ta en velfortjent ferie. Men først en prat med lokalavisa.

– VM er nå ferdigskutt og det ble et intenst, langt mesterskap for min del, oppsummerer Jeanette Hegg Duestad (23) på chat med lokalavisa her hjemme.

Det tar nemlig enda litt tid før hun kommer hjem, for rett etter VM i Kairo i Egypt var det Bundesliga i Tyskland. Der det også ble to seiere på Re-jenta.

– Helt tom for energi

Men VM-bragden står som karrierens absolutte høydepunkt så langt, der det ble svimlende fire VM-gull på Re-jenta. – Det har vært et fantastisk mesterskap!

– Akkurat nå er det i grunn helt tomt for energi, forteller Jeanette som så vidt rekker hjemom før hun flyr på en velfortjent ferie til Kapp Verde.

Gulljenta har litt av et VM å se tilbake på, mens hun lader batteriene på ei solseng:

Alltid helt i toppen

Jeanette konkurrerte i tolv VM-øvelser i løpet av atten VM-dager, der hun tok fem medaljer; fire gull og en bronse. I tillegg tok hun hun tok tre fjerdeplasser.

– Så jeg sier meg selvfølgelig godt fornøyd med det, oppsummerer hun beskjedent på chat med ReAvisa. Jeanette konkurrerer alltid helt i toppen.

– 300-meter-øvelsene gikk over all forventning med fire gull og en fjerdeplass på fem øvelser.

Første individuelle VM-gull

– Jeg er veldig fornøyd med mitt første individuelle VM-gull, samtidig som det var sinnssykt deilig å vinne alle tre gullfinalene vi var i på lag og mix.

– Veldig mye bra å ta med seg fra 50-meter- og 10-meter-øvelsene også, der nivået er skyhøyt og jeg synes jeg leverer jevnt og godt.

Dette lover godt for en framtidig OL-revansje, etter to fjerdeplasser i OL-debuten i fjor.

En viktig VM-bronse

– OL-øvelsene er jo definitivt høyest prioritert for meg, og det å få med seg en individuell bronsemedalje fra 3 x 20 på 50-meter er veldig stort for meg.

– Gøy å ha marginene på min side og å få med den medaljen, forteller en fornøyd Jeanette.

Som mener at også individuelle resultater er frukter av et fantastisk norsk lag.

Tidenes beste VM for Norge

– Laget har levert enormt, og jeg er så utrolig stolt av å være en del av den jobben som legges ned for at denne suksessen kommer. Denne «familien» betyr vanvittig mye for meg.

– Vi tar med oss tolv medaljer hjem, og enda ti fjerdeplasser, fra mesterskapet. Norge blir tredje beste nasjon etter suverene Kina og India – de tar veldig mange medaljer på pistol.

– Det skal vi være godt fornøyde med og det må jo være tidenes VM for Norge, der vi blir beste nasjon på 50-meter og 300-meter.

– Enda mer å hente

– Likevel så er det enda mer å gå på, og jeg tror utviklingen kan fortsette en god stund til. Det har virkelig vært et fantastisk mesterskap, men sulten er ikke slokka og med potensialet som jeg ser ligger inne så er det fortsatt endel mer å hente.

Jeanette ble den mestvinnende utøveren i årets VM. Intet mindre. Bare tangert av sin norske lagkamerat Simon Kolstad Claussen, som også tok fire gull.

Re-jenta er som sagt på farta med ferie og flere konkurranser framover, men kommer hjemom Re noen svippturer.

Blant annet for å holde foredrag for Re FK på årets sesongavslutning mandag 14. november.

