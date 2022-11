I morgen åpner Olianne det siste tilskuddet til velvære-hjørnet: – Dette har alltid vært min lidenskap

Olianne ser de første bestillingene tikker inn, og straks åpner hun døra for første gang til sin splitter nye klinikk. Dette har vært en drøm så lenge hun kan huske.

Olianne Wik Sogn (35) fra Revetal har tatt steget helt ut og satser på sin egen gesjeft, etter mange travle år som ansatt i helsevesenet. – Jeg kommer neppe til å jobbe noe mindre framover, sier hun og ler godt.

Hun er utdanna sjukepleier, og kommer fra en fast stilling i psykiatrien ved Sykehuset i Vestfold. Etterutdanning som kosmetisk dermatologisk sjukepleier gjør at hun har alt på stell.

Gjelder alle som har hud – det vil si oss alle sammen

– Hud og hudhelse er min lidenskap, og dette tilbudet gjelder egentlig alle som har hud – det gjelder oss alle, forteller Olianne til ReAvisa. Lokalavisa er innom dagen før åpningsdagen.

– Hit kan alle komme, kvinner og menn og alt i mellom, og folk i alle aldre, inviterer hun til den nystarta Re-bedriften.

Olianne kan bidra til bedre hud, enten det er snakk om kviser, flekker, mer glød og forbedringer av mange slag.

Behandler og balanserer huden

– Det er ikke påkrevd at du kommer med et «problem», det kan være noe så enkelt som at du har lyst på en god behandling eller en god dagkrem, basert på faglige råd.

Her kan du få behandlinger som balanserer huden, som funker, – det er mye helse i velvære, det å føle seg frisk og fin. Husk at huden din skal du ha hele livet, så det er viktig å ta vare på den.

Av hjelpemidlene som det er investert i er for eksempel en dermapenn, som skal gi mer spenst og elastisitet i huden.

En stadig mer ryddig bransje

Olianne satser alt på sin Owi Hudklinikk, hun har sagt opp sin faste jobb. Det blir neppe mindre jobb framover, heller enda mer, og det er Re-jenta klar for.

– Jeg har alltid tenkt at det er dette jeg vil drive med, men jeg har aldri tørt, fordi bransjen har vært litt… ja, jeg har vært usikker.

– Fordi bransjen fram til nylig har vært åpen for hvem som helst, også de helt uten utdanning.

God greie på hud

– Men også fordi jeg har følt at jeg kanskje beveger meg litt bort fra det å være sjukepleier. Men så ser jeg jo at – med sjukepleier-utdanning i bånn og etterutdanning med kosmetisk dermatologisk sjukepleie – det er en stor fordel.

– Med kunnskap om anatomi i bånn, lang erfaring fra helsevesenet, og en stor glede av å jobbe med folk, så tenker jeg at det henger godt sammen med en etterutdanning og en stor interesse for faget gjennom hele livet.

– Så jeg har god greie på hva hud er og hvordan vi bør behandle den.

Brenner spesielt for å hjelpe ungdom

Olianne elsker tanken på å følge opp sine kunder med personlig service i egen klinikk. Alle kan ha glede av det hun tilbyr, alle kjønn og alle aldre. Men spesielt brenner hun for ungdom:

– Jeg bestemte jeg kjapt for å ha en egen behandling med egne priser for ungdomsrens, det gjelder opp til 17 år. Kviser er helt vanlig og veldig normalt, det er ikke dét.

– Men det kan være skikkelig kjipt i perioder, da finnes det mange måter å dempe problemene på. Det kan være veldig ålreit i en sårbar periode av livet.

Har savna tilbudet sjøl

Olianne forteller at hun sjøl har slitt med atopisk eksem hele livet. – Jeg har alltid hatt utfordringer med min egen hud. Jeg var et sjukehus-barn, med mange sjukehusbesøk opp gjennom oppveksten.

– Jeg følte hele veien at fokus på hud og hudhelse kom litt i bakgrunn. Sånn har det fortsatt som voksen. Jeg har alltid savna noen som KAN noe om det.

– Jeg har savna et godt tilbud generelt, og på Revetal spesielt. Det bunner i at jeg ønsker å tilby dette, med god fagkunnskap i bånn.

«Velvære-hjørnet» på Re-torvet

– Vi har alt det vi trenger på Revetal – også med alt det vi kan tilby her i kroken vår: Velværeboden til Tove, Studioette til Henriette, og Beauty Extreme til Anna.

Alt dette har kommet til i løpet av de siste åra, i 2. etasje på Re-torvet. Mens ReAvisa er på besøk, stikker de alle sammen innom og ønsker lykke til med åpningsdagen.

«Velvære-hjørnet» har blitt navnet på den nordvest-vendte kroken.

Kort om Owi Hudklinikk:

Første åpningsdag er 1. november 2022, da blir det sjampanjebrus og ballonger i klinikken.

Olianne Wik Sogn (35) fra Revetal er innehaver og eneste ansatt.

Du finner klinikken på Re-torvet, i Velværehjørnet.

Olianne er sjukepleier, med etterutdanning ved Senzie Akademiet der hun har utdanna seg innen kosmetisk dermatologisk sjukepleie.

Klinikken kan tilby hudbehandlinger i form av hudpleie, kjemiske/medisinske peelinger, DermaPen behandling (mikronåling, hvor man lager kontrollerte skader i huden sånn at den kan regenerere seg sjøl).

Kundene må gjerne komme med innspill og ønsker på behandlinger, for jeg vil gjerne tilpasse tilbudet mitt til etterspørselen fra kundene, forteller Olianne.

