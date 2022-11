Revetal ungdomsskole-elever finansierer sitt eget skoleprosjekt – og du kan være med på å støtte det

Snart banker elever fra 8. trinn ved Revetal ungdomsskole på døra di.

Før ble Re-kalenderen delt ut, men Re Lions, som ga ut den og solgte den til inntekt for gode fomål, ble lagt ned på denne tida av året for akkurat ett år siden.

Allerede i fjor rundt disse tider tok Tønsberg-kalenderen over her i Re, som Sem Lions gir ut og blant andre Revetal ungdomsskole-elever selger.

Nå er også Re-ungdom med

– Elevene er stolte over å finansiere eget skoleprosjekt, forteller Mariann Valla i Sem Lions. Alle ungdomsskolene i nye Tønsberg kommune er med på Lions-skoleprosjektet, det betyr rundt 9.000 elever siden oppstarten i 2000.

Nå er også ungdomsskole-elevene fra Re med på prosjektet, og de starter salget av kalenderen i morgen, onsdag 2. november 2022, forteller Mariann til ReAvisa.

Salg av Tønsberg-kalenderen sørger samla for flere hundretusen kroner i årlig inntekt, som går til skoleprosjektet.

Skaper et godt klassemiljø

– Hensikten med skoleprosjektet er å skape et godt klassemiljø med trygge elever, gi kunnskap og klare holdninger til narkotiske stoffer og andre rusmidler, samt lære mestring av nye utfordringer ved avslutning av ungdomsskolen.

Lions’ skoleprosjekt omfatter blant annet samlinger på Hudøy feriekoloni for 8. klassene, miljødag på Våtmark Ilene for 9. klassene, og aktivitetsdag hos Aktiv fritid på Tjøme for 10. klassene.

I tillegg kan skolene søke på velferdsmidler til tiltak utover dette.

To uker med kalendersalg

Bildene i Tønsberg-kalenderen er valgt ut etter en konkurranse i Tønsberg kameraklubb. Sem Lions ønsker med bildene å vise den nye storkommunens mangfold, heter det i en pressemelding til ReAvisa.

Elevbildene i kalenderen er fra samlinger på Hudøy i høst. Da var Revetal ungdomsskole-elever med for første gang, etter kommunesammenslåinga.

Fra og med 2. november til og med 16. november går 8. klassingene ved Revetal ungdomsskole fra dør til dør og selger kalenderen her i Re.

Den siste Re-kalenderen i ei lang rekke med flotte kalendere i Re Lions-regi ble 2021-utgaven.

