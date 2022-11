I natt: Trafikksikkerhetsaksjon i høstmørket

Re bygdeungdomslag var ute natt til i dag og banka ned bannere de har laga sjøl: – God stemning – og alle passa på å bruke refleksvest, som alle burde gjøre nå i høstmørket.

Det melder leder i Re bygdeungdomslag, Susanne Røed Gromstad, til ReAvisa. Det er i anledning aksjonsuka for Norges bygdeungdomslag at Re bygdeungdomslag har laga to bannere som ble satt opp i rundkjøringa på Revetal og på Kopstad natt til 1. november 2022.

Aksjonsuka er ei uke der det skal gjøres masse forskjellig innafor et tema vi velger på årsmøte, i år ble tema for det vi vil ha i fokus «ingen ungdom å miste, trafikksikkerhet i distriktet».

Dyster statistikk for 2022

Dagen etter aksjonen kommer en dyster statistikk i ei pressemelding fra Trygg Trafikk: Til og med oktober har hundre personer omkommet i trafikken i år i Norge:

– Ikke siden 2016 har så mange omkommet i trafikken på årets ti første måneder. Årets ulykkesbilde dreier beklageligvis i feil retning, sier Cecilie Bryner, kommunikasjonssjef i Trygg Trafikk.

Det viktigste rådet for kjørende er å senke farten.

For myke trafikanter er det å bruke refleks.

– Bedre veier på bygda!

Re bygdeungdomslag kjører aksjonen her i Re og omegn som et ledd i en landsdekkende aksjon i regi av Norges bygdeungdomslag. Dette er en organisasjon for og av ungdom som lever for å skape levende bygder.

– Veinettet på bygda og i distriktene er stadig for dårlig, og det fører ofte til farlige situasjoner for ungdom på bygda, heter det i pressemeldinga fra bygdeungdommen:

– Norges Bygdeungdomslag krever at regjeringa prioriterer veiutbygging og -bedring i distriktene framfor store motorveiutbygginger som krever uforholdsmessig mye matjord.

– Dette er viktig, hvis bygda skal være en attraktiv plass for ungdom å slå seg ned på i framtida, mener Susanne Røed Gromstad, leder i Re bygdeungdomslag.