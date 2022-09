Marie (18) gjorde alt hun kunne for å unngå front mot front-kollisjon: – Bispeveien er litt skummel

Marie var på vei fra skole i Sandefjord til jobb på Revetal da det smalt noe så voldsomt. – Jeg prøvde å svinge unna, men klarte det ikke helt. Så gikk det litt i svart.

Marie Langaas (18) fra Undrumsdal kom så heldig man kan komme ut av en stjernesmell front mot front på Bispeveien, med snarrådig reaksjon og en god del flaks.

Etter å ha blitt kjørt til sjukehus med sirener og blålys og en skikkelig sjekk av rygg, bryst, hode og indre organer, lå hun seks timer til observasjon.

Går overraskende bra

Konklusjonen er at det har gått veldig bra – overraskende bra. Alle på ulykkesstedet frykta det verste, store materielle skader vitna om store krefter i sving.

– Det jeg husker er egentlig bare at jeg kom kjørende, så skjena en bil litt over mot meg. Da prøvde jeg å svinge unna, men jeg klarte ikke å unngå den helt.

Den lille retningsendringen var nok veldig viktig, for det sørga for at bilene ikke traff hverandre direkte front mot front, men litt på hjørne av hverandre.

Var veldig fortvila

Andre bilister stoppa og hjalp til, Marie kan huske at det var mye folk der – og alle hjalp til, sjøl om flere så ganske sjokka ut. To ambulanser kom fort og tok med seg begge de involverte.

I den andre bilen satt en kar som var veldig bekymra for Marie. – Han kom rett bort til meg og lurte på hvordan det gikk med meg. Han var veldig fortvila.

– Vi fant fort ut at det gikk overraskende bra med oss begge to, og jeg håper det fortsatt går bra med han nå.

Ringte til mamma

Marie hadde vært på skole i Sandefjord, og skulle på jobb på Power på Revetal. Istedenfor jobb ble det en sjukedag og så en sjukemelding. Hun fikk airbagen rett i fleisen og er prega av det, pluss at hun er stiv og støl etter å ha blitt skikkelig mørbanka i smellen.

Men det er småtteri i forhold til hvordan det kunne ha gått. – Etter at ambulansefolka hadde prata med meg, ringte jeg til mamma i sjukebilen.

– Jeg sa bare at jeg hadde vært i ei ulykke, jeg tørte ikke si at det var front mot front, da hadde ho blitt så stressa.

Ulykkesveien Bispeveien

Alt er sjekka ut av rygg, bryst, hode og indre organer – det eneste som står igjen er trøbbel med tåa. Det ble trangt til beina i vraket, og muligens er stortåa knekt.

– Det er bare småtteri, sier den tøffe Re-jenta til ReAvisa. Hun håper å komme seg bak rattet på en bil snart igjen, så hun ikke får skrekken.

– Jeg har vel ikke tenkt at dette kom til å skje meg, men Bispeveien er litt skummel vei med mange biler og høy fartsgrense.

Bilen ble totalvrak

– Jeg trur ikke jeg blir redd for å kjøre på Bispeveien, men jeg vil fortsatt følge godt med – spesielt på møtende trafikk, sier Marie, som må ut på biljakt. Den gode, gamle Saaben er ferdig.

– Vi er avhengig av bil her i Re, sjøl om bilen er det minst viktige oppi alt. Jeg vil gjerne ha en Saab igjen, jeg var glad i den. Eller noe annet som tåler en trøkk.

Sjøl om Saaben var 15 år gammel, var den likevel ganske så up-to-date på sikkerhet. – Det var nok flaks at vi hadde to ganske like store biler, også.

Førerkortbeslag

Det var onsdag 31. august klokka 15.27 at alle nødetater ble varsla om trafikkulykka på Bispeveien ved Revetal. Det viste seg at ulykkesstedet var rett nord for avkjøringa til byggefeltet på Linnestad.

Det ble først meldt om store materielle skader på begge bilene, og ukjent personskade. I en oppdatert melding ble det klart at dette hadde gått ganske greit for begge de involverte.

Politiet tok beslag i førerkortet til føreren av bilen som kom over i motgående kjørefelt.