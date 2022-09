Rekordmange utstillere og lovende værmelding før Sensommerfestivalen: – Dette blir bra!

Til helga vil det være full fart på Våle prestegård, med marked, historisk gårdsdrift, underholdning, kafe og mye mer. Og kåring av den beste surdeigsbrødbakeren.

I år er Sensommerfestivalen på Våle prestegård tilbake etter to år med pandemi-pause. Det betyr at gjensynsgleden kommer til å bli stor blant både de som arrangerer på dugnad, og alle som kommer på besøk.

Arrangementsgruppa Våle prestegård står for festivalen, sammen med Våle historielag, Linjentene, Glagjengen og Våle bondelag. Dato er lørdag 3. og søndag 4. september 2022.

Rekordmange utstillere i år

Historielaget har ansvaret for at ting skal falle på plass, som blant annet å legge rette for utstillere, parkering, og at det er mat i kafeen. Det er hektisk aktivitet nå i innspurten før festival-helga:

Femten utstillere har meldt seg på i år, dette er rekord for festivalen, melder Thorvald Hillestad, leder i historielaget.

Det kommer noen nye, og flere trofaste utstillere som har vært her år etter år tidligere.

Været virker veldig lovende

Felles for både nye og gamle utstillere er at de selger mye spennende. Hele fire gårdsbutikker har meldt sin ankomst, her selges grønnsaker, mye økologisk, honning, egg, kjøtt, syltede grønnsaker på glass, økologiske melkeprodukter som is og yoghurt, med mer.

– Det blir aktiviteter for både store og små, i tillegg til mye musikk og sang på prestegården gjennom hele helga, forteller Thorvald Hillestad, leder i Våle historielag.

– Været er på vår side, det sier i alle fall værmeldingen, så arrangørene er optimistiske på at comebacket blir bra.

Brødbakekonkurranse tradisjonen tro

Det blir Åpen gård med dyr og gårdsdrift på gamlemåten og hopping i høyet, pluss mye mer. Og det blir utegudstjeneste søndag.

Selvfølgelig blir det tradisjonell brødbakekonkurranse, årets tema er surdeigsbrød eller brød med smakstilsetninger.

Siste frist for å levere inn sin brødbakst til konkurransen er søndag klokka 12.00.

Dette er den siste helga av tre helger på rappen med landlig moro i Re.

Kort om programmet for Sensommerfestival på Våle prestegård:

Lørdag 3. september 2022:

Kl. 12.00 Start av aktiviteter.

Kl. 13.00 Åpning av festivalen v/ordfører i Tønsberg , Anne Rygh Pedersen. GlaGjengen spiller.

Kl. 14.00 Trekkspill og sang på tunet v/Hanne og Arild.

Kl. 14.30 Treskelaget kommer til gårds.

Kl. 15.30 Helst Tempo – gamle mopeder og MC på besøk.

Kl. 16.30 Slutt på aktivitetene.

Søndag 4. september 2022:

Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste v/ sogneprest Marie Pleym. Ved dårlig vær på låven. Gla`gjengen spiller.

Kl. 12.00 Aktivitetene starter.

Frist for innlevering av brød: Årets tema: Surdeigsbrød eller brød med smakstilsetninger

Kl. 13.00 Trekkspill og sang på tunet v/Hanne og Arild.

Kl. 14.00 Omvisning på Prestegården v/Historielaget.

Kl. 14.30 Treskelaget kommer til gårds.

Kl. 15.00 Utstilling av T- Forder. Barn kan bli med på en liten kjøretur!

Kl. 16.00 Kåring av beste brød. Juryen avslører.

Kl. 16.30 Avslutning.