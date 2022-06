Hurra for landets flotteste skole som feirer 40 år!

Er du en av godt over 10.000 ungdommer som er så heldig å få videregående opplæring på Re VGS? La oss håpe det blir minst 10.000 til og mange flere!

Re videregående skole feira 40 år kombinert med sommeravslutning for kullet som går ut 40 år etter at det aller første kullet tok sommerferie her.

Rektor Sindre Leuschner Bjerkeseth åpna markeringa med å takke alle elever og ansatte for innsatsen gjennom et veldig rart skoleår – og for avgangselevene sin del en veldig annerledes VGS-tid.

Et gymnas på landet?

– Vi har vært gjennom alle trafikklys-farger, oppsummerer rektoren korona-tida som krevde mye av alle. Nå håper han at det neste skoleåret både starter og fortsetter på normalt vis, akkurat som dette skoleåret avsluttes.

Re VGS-lærer Lars Jørgen Ormestad tok en fullsatt sal i Ramneshallen med på en historietime som starta allerede før skolen ble bygd. Her var det to småbruk, gravhauger og masse trær.

Videregående skoler – eller gymnas, som det het på den tida – var bare i byene. På landet var det ikke vanlig med videregående opplæring.

Dette ville man endre på, og derfor ideen om en skole på landet.

Midt i innlands-Vestfold

Innlands-Vestfold var greia – men hvor? Re ligger midt i mellom alt, så valget falt på den gang Ramnes kommune – midt i innlands-Vestfold. Man ønsket seg en plassering på Linnestad, men kommunestyret i Ramnes sa nei.

De ville heller bygge skole på Bergshaugen, der det også skulle etableres byggefelt – Bergsåsen – og idrettshall – Ramneshallen.

I dag er gatenavnet i adressen til skolen Bergshaugen – men det kunne også blitt navnet på skolen.

Eller Ramnes videregående skole, eller Midtre Vestfold VGS.

Mange har bidratt til suksessen Re VGS

Det ble heldigvis det kjente og kjære Re-navnet, ut ifra det historiske Slaget på Re som alle veit hvor og hva er, forteller Lars Jørgen til en lydhør forsamling.

Skolen fant kjapt sin plass i konkurranse med skolene i byene rundt Re, der fravær og frafall var lavt og trivselen høy.

Endelig fikk de landlige delene av Vestfold sin videregående skole, og det ble en stor suksess.

Den suksessen har mange bidratt til, forteller Lars Jørgen i sin «historietime».

Elever telta for å få med seg undervisninga

Det som preger Re VGS er godt samhold. Skolen fikk aldri noe lærerværelse, men et personalrom – der alle ansatte samles, lærere, kontorpersonale, renholdere – alle.

Elevene var så ivrig på å komme på skolen, at da det ble transportstreik og bussene ikke gikk det aller første skoleåret så sykla elever langt og lenge for å komme fram på skolen.

I avisoppslag står det at Re-elever tok med seg telt og fikk sove på plenen hos naboer til skolen i Bergsåsen-byggefeltet.

I det store og det hele er det mange artige og fine historier om «skolen mot strømmen».

Bygdas flotteste bygg

Såpass godt bemerka har Re VGS gjort seg, at de prominente gjestene har kommet og gått opp i gjennom åra. Ministere, skoleledere fra inn- og utland, og kongelige.

I 1993 var det kongebesøk i gamle Ramnes kommune, og da lunsjen skulle inntas kom kongefølget til Re VGS – bygdas flotteste bygg, forteller Lars Jørgen.

Men det som utgjør en skole er folka, understreker rektor Sindre – da, som nå.

– Håper det blir 40 år til

Og den største applausen av alle fjes på skjermen i løpet av historietimen fikk kantinedamene, både den første kantinedama og de siste som avslutter nå til denne sommeren.

– Det er mange viktige folk som har gjort Re VGS til den skolen vi har i dag, men kanskje disse er aller viktigst, sier Lars Jørgen og blir avbrutt av enda en applaus.

– Men vi har alle prega Re, alle fra miljøarbeidere, lærere, ledelse, renholdere, dere elevene – alle gjør Re til Re.

– Så håper vi det varer i 40 år til.

Legat-utdeling

Så ble det legat-utdeling, der ungdom fra Re kan søke og noen heldige motta et stipend til videre utdanning. I år var det så vanskelig å velge ut fire mottakere, at det ble fem, forteller rektor.

De får 60.000 kroner hver, totalt 300.000 kroner ble dermed delt ut fra Lizzy og Erling Sæbøs utdanningslegat for evnerik ungdom, der alle mottakerne må være bosatt i det som var Re kommune.

Samtlige mottakere oppfyller kravene og vel så det, forteller rektor Sindre, der det skal legges vekt på ungdommens skoleprestasjoner på skolen, samt god oppførsel, herunder ærlighet, ansvarsfølelse, høflighet, arbeidsomhet og gjerne også prestasjoner i idrett.

Årets legatmottakere er Marius Torsheim, Andreas Fon Heierstad, Susanne Siebenlist Smidsrød, Andreas Gjersøe og Henrik Baggerød Heierstad.

Flere norgesmestere og en verdensmester

Så ble det heder og ære, applaus og en stor godtepose til flere elever som har utmerka seg på og utafor skolen det siste året, der vi kan nevne at skolen har elever som har blir Norgesmestere i boksing, volleyball, rallycross og roadracing.

Skolen har også fått en verdensmester i skiorientering, en elev debuterte i Eliteserien i håndball, og en annen elev har tatt sølv i både NM og Nordisk i sportskjøring med hest.

Helt avslutningsvis ble Peru-komiteen hedret, de samla inn 300.000 kroner som går til skolegang i vennskapsskolen til Re VGS i Peru. Dermed fortsetter den gode tanken om utdanning til alle:

For 40 år siden fikk vi vår egen Re VGS, som sørga for videregående opplæring her ute på landet.

Og i dag hjelper Re VGS-elever barn og ungdom til skolegang i Peru.

Les mer om skoler og utdanning i Re.