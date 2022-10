Jeanette er klar for VM i Kairo: – Skal gi absolutt alt

Re-jenta Jeanette Hegg Duestad skyter for Norge i VM, fra i morgen 13. og til og med 27. oktober 2022. Før mesterskapet er hun ranket som nummer to i hele verden.

VM i skyting for pistol og rifle går i Kairo i Egypt fra i morgen 13. til 27. oktober 2022. Det blir 67 øvelser i løpet av femten konkurransedager, med 21 norske utøvere med.

Re-jenta Jeanette Hegg Duestad (23) en av de norske utøverne. Dette er det første VM-et siden 2018.

Fungerer bedre teknisk

De fleste i den norske troppen er allerede på plass i Kairo, så også Jeanette: – Etter et EM der jeg aldri følte at jeg helt fant rytmen, har jeg fått trent godt og tatt noe fri, forteller hun.

Dette EM-et dekte ReAvisa, det gikk nemlig på norsk jord i mars i år. Det ble bra resultater, men ikke helt bra nok for Jeanette.

– Nå føler jeg at det fungerer bedre teknisk, og ikke minst gleder jeg meg virkelig til å skyte i VM. Dette skal bli gøy!

– Skal gi absolutt alt

Jeanette Hegg Duestad er ranket som nummer to i verden på favorittøvelsen før VM starter. I våres var hun best gjennom to WC-stevner og var lenge ranket som nummer en i verden.

– Jeg veit at jeg kan skyte godt, og at jeg kan hevde meg på alle øvelser jeg deltar i, men marginene er bittesmå i skyting og ingenting kommer av seg sjøl.

– Jeg ser på meg sjøl og Norge som en outsider i kampen mot de store nasjonene, men skal gi absolutt alt her nede i Kairo.

Hektisk VM-program

Tirsdag denne uka var hun på plass på Gardermoen klokka 03.30 og ikke i seng i Egypt før nærmere midnatt natta etter. VM kommer til å bli et hardkjør hver eneste dag.

I tillegg til konkurranser fra tidlig morgen til kveld må også de norske utøverne kjøre buss nesten ti mil hver dag mellom arena og utøverhotellet.

Det blir mange lange kilometer, særlig for Jeanette og en annen utøver som har det mest omfattende VM-programmet.

Norge er godt representert

– Vi mener alle norske skyttere er godt fysisk trent, og det er særlig viktig i et verdensmesterskap med så mange konkurranser, sier sportssjef for Skytterlandslaget Tor Idar Aune i ei pressemelding til ReAvisa.

– Det handler om overskudd til å gjøre jobben riktig både før, under og etter øvelsene for å kunne prestere sitt beste. VM er knalltøft og krever nøyaktighet, tålmodighet, styrke og utholdenhet.

– Da er det godt å være på et landslag der utøverne og lederne jobber tett sammen og passer godt på hverandre.

Norge representert med ni juniorer og tolv seniorer, og de deltar i 53 av 67 konkurranser.

