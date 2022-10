Re-junior til topps i motorsag-NM

19-åringen Erlend Enerhaugen var best på trefelling, sverdsnuing, kjedebytte, under- og overkapp, presisjonskapp og kvisting under motorsag-NM i Hvittingfoss. Dette er hans andre NM-tittel i BU-tevlinger i år.

Norgesmesterskapet i motorsag ble arrangert under høstarrangementet til Norges Bygdeungdomslag i Hvittingfoss sist helg, den andre helga i oktober. Alle vinnerne i senior-, dame- og juniorklasse kommer fra innlands-Vestfold:

Seniorvinner ble Pål Agnar Tveitan fra Kodal, damevinner ble Anne Helene Sommerstad Bruserud fra Stokke – og juniorvinneren ble Erlend Enerhaugen (19) fra Våle her i Re.

Alltid noe en kan bli bedre på

Dette er Erlends første NM-tittel i motorsag, forteller han til ReAvisa. Han er anleggsgartner-lærling hos Pedersen Landskap AS, og har stor interesse for motorsag og skogsdrift ved siden av jobben.

– Jeg jobber ikke med det, men liker godt å drive med motorsag og holde på i skauen på fritida. Det er alltid noe en kan bli bedre på, når det gjelder motorsag.

Erlend er veldig aktiv i det lokale bygdeungdomslaget her i Re, som blant annet leder.

Millimeterpresisjon

NM i motorsag er en individuell tevling som består av fem øvelser som går over to dager. Første dag er det felling hvor en skal felle et tre i riktig retning, med millimeterpresisjon og med stor vekt på sikkerhet.

Andre dag er det øvelsene sverdsnuing med kjedebytte, under- og overkapp, presisjonskapp og kvisting som skal utføres, forklarer bygdeungdomslaget i ei pressemelding til ReAvisa:

– Dommere følger nøye med og har ettertrykkelig fokus på sikkerhet, i tillegg til teknikk og presisjon.

Norgesmester for andre gang

Sjøl om dette var Re-guttens første NM-tittel i motorsag, så er det ikke første gang han blir Norgesmester i en BU-tevling. I Landsstevnet på Hedmarken i sommer ble han Norgesmester i Traktor, redskap og trygghet (TRT).

Tevlinger har hatt en sentral plass i BU siden stiftelsen i 1946. På 1950- og 1960-tallet var hovedmålet opplæring i landbruk og husstell, i dag er moderne tevlinger innført og mange er underholdningsprega.

Norges Bygdeungdomslag deler totalt ut førti NM-titler i året, informeres det i pressemeldinga til ReAvisa.

