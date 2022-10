Jeanette er verdensmester: – Virkelig full klaff!

Re-jenta gikk helt til topps i den individuelle øvelsen, for første gang i et verdensmesterskap – og kjemper allerede nå, et halvt døgn seinere, om et nytt norsk VM-gull i lagkonkurransen.

Norges Skytterforbund forteller at Jeanette Hegg Duestad (23) fra Re har tatt VM-gull på 300m match for kvinner med 588 poeng tirsdag kveld 25. oktober 2022.

– Jeanette presterte godt i alle stillinger med 197 poeng på kne, 196 poeng i liggende og 195 poeng i stående, er oppsummeringa.

Nok en gullfinale i dag

Jeanette slo sveitsiske Sarina Hitz som tok sølv og Elin Ahlin fra Sverige som tok bronse. De norske jentene for øvrig gjorde det også skarpt, med norsk fjerde- og tiendeplass.

De sterke norske resultatene gjør at de norske jentene er klart best av alle landslag. Dermed er Norge kvalifisert for gullfinale i lagkonkurransen.

I gullfinalen møter de det sveitsiske laget – finalene skytes fra cirka klokka 08.30 i dag onsdag morgen, etter Jeanettes VM-gull kvelden før.

– En utrolig deilig gullmedalje

– På dagens individuelle 300m 3×20 øvelse ble det virkelig full klaff, oppsummerer Jeanette sjøl: – Det holdt til en utrolig deilig gullmedalje!

Jeanette forteller om en god følelse hele veien på standplass, – og desto deiligere at det også holdt hele veien inn.

Dette gullet topper Jeanettes bronse-medalje fra forrige individuelle VM-øvelse.

– Tusen takk for alle hyggelige hilsninger

Nå har det virkelig løsna for Re-jenta. Vi husker godt OL-debuten i Tokyo der hun tok to fjerdeplasser – det var knallsterkt, men likevel litt skuffende når hun var så nærme medalje.

Norge er representert med ni juniorer og tolv seniorer i årets VM, og de deltar i 53 av 67 konkurranser. Jeanette Hegg Duestad bidrar sterkt til at Norge nå har det beste landslaget.

VM starta forrige uke og fortsetter også denne uka. Før dette mesterskapet var Re-jenta ranka som nummer to i verden i sin beste øvelse.

– Tusen takk for alle hyggelige hilsninger, hilser Jeanette hjem etter VM-gullet.

