VM-medalje til Jeanette: – Så sinnssykt deilig!!!

En stor norsk dag i VM i skyting i Kairo, der Re-jenta er med i toppen nok en gang. – Å stå her med en individuell bronsemedalje i VM, tatt på bittesmå marginer, det er bare deilig.

Som ReAvisa skreiv om i går, gikk Jeanette Hegg Duestad (23) fra Re videre til finaledagen av den individuelle VM-øvelsen 50 meter match for kvinner.

I dag fredag 21. oktober ble det en thriller, der det endte med norsk suksess – med ørsmå marginer.

– Bittesmå marginer

– En sinnssykt deilig bronsemedalje!, jubler Jeanette til ReAvisa fra Kairo i Egypt. Hun har flere medaljer fra verdenscup i år, men innrømmer at det er vanskelig å prikke inn perfekt form til årets viktigste og største konkurranse – nemlig VM.

– Å stå her med en individuell bronsemedalje i VM, tatt på bittesmå marginer, det er bare deilig!

Re-jenta fikk med seg sin norske lagvenninne Jenny Stene på pallen med en andreplass.

– Gikk ikke helt opp for meg

Jeanette innrømmer til lokalavisa her hjemme at hun nesten regna med enda en fjerdeplass i et internasjonalt mesterskap.

Vi husker godt OL-debuten i Tokyo der hun tok to fjerdeplasser – det var knallsterkt, men likevel litt skuffende når hun var så nærme medalje.

– Jeg var så forberedt på nok en fjerdeplass at det faktisk tok en halvtimes tid før det gikk helt opp for meg at det holdt til medalje!

Norsk jubeldag

VM starta denne uka og fortsetter også den neste. Før dette mesterskapet var Jeanette Hegg Duestad ranka som nummer to i verden i sin beste øvelse.

Norge representert med ni juniorer og tolv seniorer i årets VM, og de deltar i 53 av 67 konkurranser.

Dagens norske resultater går ikke upåaktet hen, også VG dekker «norsk jubeldag» i VM.

