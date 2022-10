Re-gutta klare for NM-kvalik i 2023

Re FKs A-lag ville med seier være sikra NM-kvalik neste sesong, og det sørga Emil Vian for.

Det ble 1 – 0 tilslutt mellom erkerivalene Re FK og Husøy & Foynland torsdag kveld. Kanskje er de ikke lenger erkerivaler i samme divisjon, for nå rykker kanskje gjestene ned en divisjon.

Dermed sto det mye på spill for gjestene, men det sto også mye på spill for hjemmelaget i sesongens siste hjemmekamp: Re FK ville med seier være sikra NM-kvalik neste sesong.

0 – 0 til pause

Ifølge kampreferatet på Re FKs nettside (ekstern lenke) var det en tett 1. omgang der Re hadde et lite overtak. Det ble blåst mye, og kampen bar tydelig preg av det. Christer Strøm fikk en flott sjanse tidlig, men satte ballen utenfor med yttersida av foten.

Seinere i omgangen kom stopper Håkon Kjølstad Nilsen på en sjelden visitt offensivt. Han traff godt på halvspretten fra 25m, men bortelagets keeper fikk slått til corner.

0-0 sto seg til pause, og det var to spente lag som gikk i garderoben.

Hjemmeseier

Det var tydelig at pausepraten til Re var god, for bare et par minutter ut i andreomgang kom endelig scoringa: Ole Gabriel Holtung kom i godt driv på høyresida og slo motsatt mot Emil Vian.

Vian-vingen var smart og dyktig i duell med motstanderens back, og satte inn 1 – 0 til Re FK. Den stillingen sto seg inn til kampslutt, tross hardt press fra gjestene og et skudd i stanga.

Forståelig nok var jubelen høy hos Re FK etter kampslutt, og det var veldig god stemning på tribunen. Re FK avslutter kampreferatet med en takk for støtten.

Re FK besto av Jeremi Kamecki – Vetle Weseth, Herman Kommedal, Håkon Kjølstad Nilsen – Oskar Møller, Martin Heierstad, Ole Gabriel Holtung, Herman Harding-Larssen – Emil Vian, Christer Strøm, Vetle Holtung.

Innbyttere: Conrad Venås, Jonas Rasmussen, Joakim Nyheim, Tor Magnus Wathne, Frans Engeseth, Erik Tveiten, Ola Falkeng Gulbrandsen.

