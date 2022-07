Re FK representerer Norge i åpningsseremonien: – Dette er det kuleste vi har vært med på!

– Vi trodde vi bare skulle se på noe underholdning, vi visste ikke at vi skulle være en del av åpningsseremonien. Vi gikk inn på stadion og det var folk overalt på tribunene. Da Norge ble ropt opp gikk vi rundt stadion, det var helt villt og noe av det absolutt kuleste vi har vært med på!

Det sier Vetle Holtung (15) fra Krakken i Fon, som spiller på G16-laget til Re FK i Gothia-cup 2022 i Sverige – en av verdens største fotballturneringer. Han og resten av Re FK-gjengen er helt i ekstase over åpningsseremonien.

Her fikk Re FK æren av å representere Norge, foran fullsatte tribuner og helt sjuk stemning, forteller bygdas unge fotballspillere.

Sju Re FK-lag i aksjon

Re FK har med mange lag: J14, J15, J17, to G16-lag og to G14-lag. Turneringen spilles denne uka, med åpningsseremoni mandag og kamper hele uka lang. Finaler spilles i morgen lørdag.

Av resultater rapporteres det blant annet at Re FKs 08/09-lag står foreløpig ubeseira, som det eneste laget fra Re. Men mange flere Re-lag gjør det godt og ligger an til finalespill.

– Mye god innsats og stemning fra Re-folk her i Gøteborg, forteller en fotballmamma på melding med bilder til ReAvisa.

Ekstra stas etter korona

Men det viktigste er det sosiale, forteller Vetle Holtung (15) til ReAvisa. Han har spilt fotball i ti år allerede, helt siden han var 5 år gammel. Så han elsker fotball, men enda viktigere er det å henge med venner – nye og gamle:

– Det morsomste med cup er jo selvfølgelig det sosiale, være med venner, møte mange nye folk fra forskjellige land – og i tillegg kunne gjøre det jeg synes er aller morsomt: Å spille fotball!

– Det er ekstra stas nå etter korona, når vi ikke konstant hører: «Husk en meter da», og vi heller kan gå rundt å være med folk som i utgangspunktet ikke er i vår kohort.

Samhold mellom spillere og trenere

– Det morsomste med fotball er nok det samholdet man har med spillere og trenere. Det å vinne er gøy, men det er når man gjør det som et lag det er skikkelig gøy!

– Også er det jo selvfølgelig gøy å kjenne på mestringsfølelse, kunne dose noen ned i bakken, eller score et mål å se alle lagkameratene løpe mot deg for å feire.

Mathilde Skjeggestad (13) fra Revetal er helt enig, hun spiller på Re FKs J14-lag, og hun har også spilt fotball helt siden hun var 5 år gammel.

Trener for å bli bedre sammen

– Det som er gøyeste med fotball er samholdet, at det er en lagsport hvor vi hjelper hverandre. Det er gøy å se forbedringer og det å øve og trene masse for å bli bedre sammen.

– Det var kjempegøy med cup igjen, det gøyeste er å møte nye folk, og spille masse kamper, forteller Mathilde på chat fra Sverige med lokalavisa hjemme i Re.

– Jeg gleder meg til å spille sluttspill og se hvor langt mitt og de andre lagene fra Re kommer.

Kjempegøy å representere Norge

Uansett hvordan det går i turneringa, så vil åpningsseremonien være et minne for livet for Re FK-gjengen i Sverige: – Det var kjempegøy å representere Norge!

– Det var skikkelig gøy å gå med alle Re-lagene i ring på banen, til applaus, jubel og heiarop fra alle på tribunene, forteller Mathilde til ReAvisa.

En stor opplevelse for alle Re FK-spillerne, som nå nærmer seg slutten av ei fantastisk fotballuke i Sverige.

Les mer om sport i Re.