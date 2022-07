Beste frivillighetsprosjekt-pris til Re

Treffpunktet blir bare enda bedre, med enda et tilbud. Nå realiseres en drøm, og prosjektet blir belønna med en gjev pris.

Treffpunktet på Brårsenteret er et aktivitetssenter innen mestring og forebyggende tjenester, med fokus på forbyggende arbeide av psykisk helse.

– Her har vi mange spennende prosjekter, med brukermedvirkning i sentrum og fokus på et inkluderende, sosialt fellesskap og en møteplass for alle, forteller June Gulliksrud, psykiatrisk fagarbeider ved Treffpunktet.

Drømmen blir realisert

Det har over lengere tid vært et ønske å få en garasje hvor man kan drive med reparasjoner av private sykler eller motordeler som brukerne sjøl har behov for å reparere. Et sted å kunne stå å «mekke», skifte dekk, lakke, skru eller bare stikke innom å ta en kopp kaffe i garasjen.

For å realisere drømmen om et verksted, ønska brukerne å søke midler gjennom Sparebankstiftelsen til å kjøpe inn verktøy og nødvendige materialer for å innrede og skape et verksted til brukerne og av brukerne sjøl.

– Gjennom dugnad er prosjektet godt i gang, og vi er stolte av å ha vinni en pris for årets beste prosjekt, forteller June.

Prisbelønt prosjekt

Prisen de fikk er «Beste frivillighetsprosjekt 2022», og de fikk prisen høytidelig overrakt i en seremoni på Støperiet i Tønsberg tidligere i år.

Kriteriene for prisen er at det er et prosjekt basert på frivillighet, som kommer til nytte for lokalmiljøet, og som flere kan få glede av.

– På Treffpunktet er det en super gjeng som stiller opp og får til mye bra sammen, og som er stolte av alt det vi får til sammen!

