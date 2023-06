Ramnes IF 90 år: Stor aktivitetsdag med gratis grillmat

Lørdag 1. juli blir det mulig å prøve det aller meste av idrettstilbud Ramnes IF tilbyr – og det ække småtteri.

Dette kunne du lese først i Sommermagasinet – last ned gratis.

Ramnes Idrettsforening (RIF), eller Ramnes IF som lokalavisa som oftest skriver det, fyller 90 år i år. Og det skal feires med en stor aktivitetsdag i Bergsåsen lørdag 1. juli 2023.

Det blir mange forskjellige aktiviteter, blant annet fotball, håndball, tennis. Og det blir terrengløp for barn fra 0 til 12 år. Det eneste som mangler, naturlig nok, er skitur i de vakre Re-løypene, årstida tatt i betraktning.

Full fart på hele idrettsanlegget

Grillene fyres opp og det deles ut gratis grillmat som jubileumsgjestene kan grille sjøl på griller som idrettslaget sørger for at er gode og varme. Alle er hjertelig velkommen til å komme og feire idrettslaget i Ramnes.

– Det blir aktiviteter overalt, og alle kan komme og prøve, inviterer Alfred Ringdal, Ramnes IF-leder gjennom flere tiår. Han forteller at det imponerende anlegget i Bergsåsen er helt gjeldfritt.

Bare de siste åra er det blitt lagt ned rundt åtte millioner kroner i anlegget. Ser vi lenger tilbake i tid, er det langt ned rundt tjue millioner kroner siden 2010, muligens mye mer.

– Verdien i dag og den totale investeringen over lenger tid er nesten umulig å anslå, det er blitt gjort en stor og god jobb gjennom generasjoner for å få til det vi har fått til her.

Ei imponerende liste

Alfred ramser opp fra toppen av hue: Kunstgrasbane, kaldhall, tennisbaner, ballbinge, 5-er-bane, to løpe-baner, helårsløype, sandbane med både beachhåndball og sandvolleyball, Idrettsbygget, med mye mer.

I tillegg kommer den kommunale Ramneshallen og den fylkeskommunale utvidelsen av idrettsbygget med aktivitetshall. Spleiselaget har stått mellom idrettslag med dugnadstimer, næringsliv, kommune og fylkeskommune.

I tillegg kommer skiløyper og nå sist vinter som opparbeidelsen av ny parkering til Re-løypene sto ferdig, det gikk noen hundretusen på det, også.

Stor dugnadsvilje

– Vi har vært heldig med stor dugnadsvilje, vi har vært heldig med godt samarbeid med gamle Re kommune og fylket, vi har vært veldig heldig med bidrag fra stiftelser, både DNB Sparebankstiftelsen og Sparebank 1-stiftelsen.

– Og vi har gode sponsorer i ryggen som bidrar til drifta hvert eneste år, og som har bidratt med midler til investeringer.

Alfred forteller at det er mye som har skjedd, og det etter en langsiktig plan. Men den begynner nå å bli ferdigstilt.

Begynner å bli ferdigstilt

– Vi har fortsatt noen planer, men ikke noe så stort som fram til nå. Det er aktivitet her på anlegget hele tida, og vi er veldig tilfreds med sånn som ting er nå.

Det eneste som mangler er å erstatte den gamle 11-er-banen på Jahresletta, som nå skal legges tilbake til jordbruk.

En gammel avtale med den gang Ramnes kommune sier at 11-er-banen skal erstattes med en ny i Bergsåsen.

Full fart hele lørdagen

Banen er tegna inn på kartet i planene, men Alfred forteller at det likevel er et langt lerret å bleke i nye Tønsberg kommune: – Vi får ikke helt tak på hvor saken står der. Det er ikke som det var i Re, nei.

Feiringa lørdag 1. juli starter klokka 11.00 og alle er hjertelig velkommen til å feire 90 år med idrettsglede i Ramnes. Kanskje starter en ny idrettskarriere blant noen små barn, eller kanskje noen godt voksne viser fram gamle kunstner igjen.

Uansett blir det en morsom og sprek lørdag i regi av 90-årsjubilanten Ramnes idrettsforening.

En imponerende historie

– I tilfelle dårlig vær har vi booka Ramneshallen, Meny Arena og Aktivitetshallen som backup, melder Ramnes IF uka før feiringa. Som starter klokka 11.00, da åpner Ramnes IF-leder Alfred Ringdal jubileumsaktivitetsdagen.

Ramnes IF er virkelig en aktiv og oppgående 90-åring med flere aktiviteter både sommer og vinter. Mange har brukt mye tid i løyper, bakker, på idrettsbaner og i haller.

Av idrettsanlegg startet man på Riismyra, så Jaresletta, og nå i Bergsåsen.

Bredde og elite

Da Ramneshallen ble bygd i 1981 slo idrettslaget til og bygde grunnmuren. Der ble det en underetasje med dusjanlegg, treningsrom, bueskyttebane og møterom.

Og folk tro til med iver og glød, og sørga for fine lokaler og treningsforhold til stor glede for alle som har brukt lokalene siden.

Ramnes IF favner bredt med tilbud for de som vil drive konkuranseidrett og de som vil mosjonere.

Tre NM-gull på en sesong

Fotball og håndball har flest deltakere, men største sportslige resultater hadde bueskyttergruppa med familien Stigen i spissen i sin tid. Sommeren 1983 arrangerte Ramnes IF norgesmesterskapet i bueskyting.

Vigdis Stigen vant NM-gull. Ramnes tok også det året lagmesterskapet for damer og herrer junior, tre gull til bygda vår med andre ord!

Ramnes ungdomslags skigruppe gikk inn i Ramnes IF i 2004 etter å ha drivi som ei undergruppe av ungdomslaget siden 1931.

Lista er lang

I Askjerdalen hadde de Eikelibakken med unnarenn som passerte Storelva på ei bru som måtte bygges ny hvert år. I mange år ble det arrangert hopprenn i Farbakk langs Kileveien, like ved festivalområdet til Rockstream-festivalen.

I 1980 raste unnarennet ut, men året etter var bakken klar til bruk igjen etter stor dugnadsinnsats. Skigruppa har i mange år arrangert Re-løpet som samla opp mot 1.500 deltakere på det meste.

Deltakerne fikk diplomer laget av Hans Gerhard Sørensen med birkebeinere på ski som motiv. En populær premie. Idrettsmerkeprøvene har blitt avholdt på anlegget ved Ramnes skole, med god oppsluttning.

Lista over de som har fått statuett, krus, miniatyrstatuett og hederspris er blitt lang.

Dette kunne du lese først Sommermagasinet – last ned gratis.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.