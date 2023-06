Mange utrykninger til Re: – De la seg paddeflate

Sist helg var det trafikkulykker og brannutrykninger. Et turfølge fyrte opp bål, uten å fatte alvoret. Og mandag morgen ble det oppdaga at drivstoff for 60. – 70.000 kroner var borte.

Søndag kveld 18. juni melder en bilfører sjøl om at han har kjørt av Fossanveien. Det var store skader på bilen, men karen som kjørte bilen sier seg uskadd – en lokal mann i slutten av tenåra.

Bilføreren ble siktet for uaktsom kjøring, men det ble ikke tatt beslag i førerkortet der og da.

Autovernet gikk inn i bilen

– Flaks at ingen satt i passasjersetet, for der sto autovernet inn gjennom motorrom og torpedovegg, forteller brannmester Svein Helge Skjerdal.

– Vi tok strømmen på bilen, stoppet bensinlekkasje og sikret skadestedet etter trafikkuhellet, sier brannmesteren.

Som rykket ut sammen med sine mannskaper fra stasjonen på Kopstad.

Velta på sida over Vivestadåsen

Seinere samme søndag, natt til mandag, smeller det igjen på Re-veiene: Nødetatene rykker ut etter melding om trafikkulykke over Vivestadåsen. Igjen melder bilføreren sjøl om ulykken.

Bilen ble liggende på sida. En kvinne i slutten av tenåra kjørte bilen, og var aleine i bilen. Hun kom seg ut av bilen ved egen hjelp og ble kjørt til akuttmottaket med ambulanse.

Politiet forteller om våt og glatt veibane, og det er ikke mistanke om noe straffbart per nå.

Store verdier borte

Mandag morgen melder politiet at det i løpet av helga er blitt rappa drivstoff fra flere tanker tilhørende et firma i Ramnes: – Verdier for rundt 50 – 60.000 kroner er borte.

Tjuvene har vært på ferde i løpet av helga, og det ble oppdaga tidlig mandag morgen 19. juni:

– Politiet er på vei for åstedsundersøkelse, melder Politiet i Sør-Øst.

Røyk fra skogbrann i Larvik

Når det gjelder branner, har det vært røyk i lufta over Re. Dette stammer fra den største skogbrannen på nesten 30 år. Det er antatt at skogbrannen på Middagskollen i Larvik starta etter lynnedslag.

Skogbrannen ble meldt til 110-sentralen torsdag 15. juni klokka 16.41, og brenner fortsatt. Dette er den største skogbrannen på mer enn 27 år i Vestfold, ikke sikkert i areal, men helt sikkert i varighet.

Røyken fra brannen har drivi lavt og langt i finværet, med vind fra vest og sør. Det har medført at beboere over store deler av indre Vestfold, også her i Re, har kjent røyklukt og ringt 110.

– La seg paddeflate

I tillegg til den store skogbrannen i Larvik og Siljan, kommer det flere meldinger om bål og grilling på forskjellige steder i politidistriktet. – Vi oppfordrer ALLE til å overholde forbudet mot åpen ild – grunnet stor brannfare, understreker Politiet i Sør-Øst.

Natt til lørdag rykket brannmannskap ut til Langevann i Re for å slokke et bål. – De som brant bål var ikke kjent med forbudet mot all bruk av ild alle steder, det var turvante folk, ingen fyll eller annet.

– De la seg paddeflate og hjalp sjøl til å slokke, forteller brannmester Kenneth Stensrud.

– Glem det!

Brannmesteren håper alle hjelper til å gjøre forbudet kjent ved å snakke med familie og venner. Alle former for ild er forbudt alle steder i kommunene Tønsberg, Horten, Holmestrand og Færder. Det er lov å grille i egen hage, om det utføres med største forsiktighet.

Forbudet omfatter grill, engangsgrill, bålpanner, stormkjøkken, andre kokeapparater, og gjelder også på tilrettelagte grill- og bålplasser og i parker.

Brannmesteren understreker at sjøl om du kommer til et sted der noen har brent bål eller grilla før deg, – så glem det!

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.