Holdt maska helt til siste skoledag: – Det har vært noen rare episoder

Gløm Maskorama på TV, dette er mye mer moro – når denne Re-skolen heller lager sin lokale versjon.

Den store finalen i årets Maskorama på Kirkevoll skole fikk sitt klimaks i skolegården i dag. Kanina Bunny Rabbit måtte ta av seg maska foran et kokende publikum – på alle vis.

Det var varmt i sommersola, og spenninga er til å ta og føle på i det maska danses av og ansiktet så vidt kan skimtes, og jubelen sprenger desibelskalaen.

Fem mystiske figurer

– Du jugde, du!, roper en elev med en gang Ingrid Tschicaja, kontaktlærer på 6. trinn, kommer til syne under maska. – Du har lurt meg trill rundt, sier en kollega med et oppgitt smil.

Men mange hadde tippa rekti, og to av elevene ble trekki ut som vinnere. Det var is til alle, og jubelen sto i taket da de siste maskene falt.

Det var opprinnelig fem flotte figurer, blant annet Reven – som seg hør og bør her i Re.

Hint og ledetråder

Maskorama skaper et stort engasjement på skolen. Både blant elevene, men også blant ansatte. Og foreldre, dette har vært tema over mang et middagsbord denne våren og sommeren.

Det starta i starten av mars, og siden har det blitt lagt ut hint og ledetråder, som oftest i form av videosnutter på skolens Facebook-side.

Og spekulasjonene har gått, helt fram til spenninga fikk sin forløsning på siste skoledag i dag.

Litt tull og fjas er viktig

– Det er kjempegøy, forteller elevene til lokalavisa. De har studert videoene, og etterpå lagt merke til de minste detaljer. Som å se på neglelakken til lærerne. Kanskje det kan samsvare med siste hint?

Til elevene som er litt oppgitt over å ha ikke skjønt hvem som skjulte seg bak kaninmaska, forteller Ingrid at det er lov å juge litt når det er lek og moro.

– Det er fint for elevene å se at vi lærere også kan tulle og fjase, dette er en skikkelig uhøytidelig greie der vi bare har det gøy.

Stort engasjement

Det er Anette Teien som får skryt av alle for å ha finni på dette. Maskorama på NRK ga ideen, men den er blitt tilpassa helt perfekt til skole-versjon, med videoer blant annet.

– Jeg fikk dattera mi til å filme meg mens jeg showa i kanindrakta utpå et jorde, sier Ingrid og ler, – da var det en del forbipasserende som glante og lurte litt.

Alle har gått all in, både de som gjetter og de som blir gjetta på, og det skaper et stort engasjement på skolen.

Superfint på Kirkevoll skole

– Vi har det superfint her på Kirkevoll skole, men nå er det enda mer moro å gå på skolen. Dette er noe vi gleder oss til, få nye hint, og gjette oss fram til hvem som er hvem, forteller elever til lokalavisa.

– Det er jo enda en fin greie for å gjøre skolen mer morsom, sier Mikael Sjue, faglærer på 5. trinn, som skjulte seg inni hummeren.

Harry Hummer dansa seg ut av den knallrøde kostyma til stor jubel, også han ble avslørt i dag.

Holdt maska i drøyt tre måneder

– Det har vært noen rare episoder, forteller Ingrid og Mikael, der de har prøvd å holde maska i drøyt tre måneder. Spørsmålene har vært mer og mer vriene å svare på, og mistankene etter hvert mange.

– Det har vært noen detaljer som jeg ikke har tenkt på, men som elevene snapper opp. Og vi har prøvd å forvirre, både elever og kolleger, sier de lurt og ler godt.

Anette har hatt mange timer med planlegging for å få til denne moroa for elever og ansatte.

Liten tvil om hvor moro det var, da ReAvisa fikk være med på den store finalen i dag.

Se flere bilder fra Maskorama på Kirkevoll skole:

