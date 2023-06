Last ned ReAvisa på papir juni 2023

Godt sommerlig lesestoff, der du finner det aller meste som skjer denne sommeren, og vi har snakka med tre «kjendiser» i bygda vår.

For «kjendis» blir du som oftest av å tjene masse penger, tape masse penger, legge ut masse bilder av deg sjøl, eller bare få trøkt trynet ditt på en TV-skjerm.

Men det er i riksmediene. Det er noe helt annet i ei ultralokal avis som ReAvisa, i lille Re:

Folka «alle» kjenner

Her blir du «kjendis» av å satse, stå i det, skape arbeidsplasser, sørge for gode opplevelser, skape små og store møteplasser, låse opp øvingsrom og holde idrettsarenaer i gang – i det store og det hele hjelpe folk opp og fram.

Eller klippe hår, alltid ha et ledig fang, eller låse opp dører og vippe over den rette bryteren så treninga, kampen eller konserten kan gå akkurat som planlagt.

Alltid være på sørvissida, med den gode Re-sørvisen. Enten det er i næringsliv, foreningsliv, kulturliv eller idrettsliv – enten det er jobb eller frivillighet.

Vi i ReAvisa digger å snakke med folka som «alle» kjenner i bygda vår.

Sett utviklinga klipp for klipp

Det er Kirsten, som har jobba i barnehage siden den kom til bygda vår – og som nå går av med pensjon 46 år etter at hun først begynte å jobbe i Ramnes ambulerende korttidsbarnehager.

Det er spennende å høre henne fortelle om barnehage før og nå, og den store utviklinga det har vært i yrket – som Kirsten er veldig stolt av. Nå går hun snart av med pensjon.

Eller det er Torild, som har sett utviklinga på Revetal fra fire forskjellige lokaler i løpet av fire tiår – klipp for klipp. Nå legger hun straks ned salongen.

I løpet av godt over førti år med egen frisørsalong har hun bare hatt blide kunder – unntatt én…

Vaktmesteren med stor V

Eller det er Kurt, vaktmesteren med stor V – som alltid stiller opp, uansett hva det måtte være. Nå har han gjort kort prosess og sagt opp det som en gang var drømmejobben i kommunen:

Rammene ble for rigide i nye Tønsberg; – det er blitt akkurat som vi frykta. Nå er det lov å si at alt var bedre før. Å få kjeft for å stå på, akkurat som vi var vant med i Re kommune, å få kjeft for å gjøre noe du elsker – og som er så viktig for folk.

– Det gjorde noe med hele greia, sier Kurt Schjølberg til ReAvisa. Les mye mer om Kurt, Kirsten og Torild i papiravisa.

Du får også oversikten over det som skjer i sommer. Som alltid kan papiravisa lastes ned på nettavisa – gratis.

I ReAvisa får du godt lokalt lesestoff og nyttige annonser fra det lokale næringslivet.

Henge med? Annonse@ReAvisa.no. Tips til gode saker? Tips@ReAvisa.no.

LIKER DU LOKALAVISA – VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.