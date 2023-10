Matkassene kan fylles med juleribbe: – Jula er redda

– En stor takk til messa – detta blir god ribbe til familiene som trenger det mest her i Re.

For første gang støtter Tønsberg-messa et godt tiltak her i Re. Men det er langt ifra første gang stiftelsen støtter gode tiltak – det skjedde for første gang for tjue år siden.

– Ja, det starta med en donasjon til Kirkens bymisjon til jula i 2003, da kjøpte vi inn julegaver og julemiddag, forteller messageneral Arild Johansen til ReAvisa.

– Hjerteskjærende å høre

Arild har tatt turen til tREffpunktet denne tirsdagen for å overrekke en sjekk på 20.000 kroner: – Jeg kom i prat med Torbjørn her tidligere, som viste til en sak i ReAvisa:

– Juleribba kommer først fra Matsentralen lenge etter jul, så skal matutdelinga ha julemat i kassene til jul – ja, da må det kjøpes.

– Det er hjerteskjærende at noen ikke har råd til å feire jul som jul skal feires, med en skikkelig julemiddag.

Runda opp til 20.000

– Torbjørn sa det trengtes 12 – 15.000 kroner for å kjøpe juleribbe så det ligger i alle matkassene til jul. Da runda vi opp til 20.000, så kanskje blir det noen medisterkaker, au.

Arild forteller at han tok det opp med styret i stiftelsen bak Messafestivalen, og det var et unisont ja om å støtte denne gode saken.

– Og vi vil gjerne oppfordre flere å støtte, sier Arild på vegne av et enstemmig styre.

Nå godt over 200 i Re

Det har mange gjort. Så mange at de frivillige fikk problemer med å ta i mot alt – fryser-kapasiteten var plutselig sprengt. Men da stilte Power Revetal opp og sponsa en splitter ny og stor fryseboks.

– Det er så overveldende fint å se all støtte vi frivillige får, forteller Torbjørn Brunstøl, frivilligleder ved tREffpunktet. Bekymringa har vært stor for å ikke klare å møte behovet, som ReAvisa har skrivi om tidligere.

Nå er det godt over 200 som får matkasser her i Re.

– Et trist bakteppe

Derfor er gleden desto større nå som Torbjørn og alle de frivillige veit at de kan sørge for mat til alle som trenger det fram til jul – og ikke minst i jula.

I dag kom ordfører Frank Pedersen og varaordfører Bent Moldvær for å hjelpe til. Ordfører-Frank fikk ansvaret for fordele grønne og røde druer.

– Det er fantastisk, er Frank sin umiddelbare kommentar. – Men også med et trist bakteppe. Det er jo bekymringsfullt, med denne dyrtida.

– Hindrer utenforskap

Ordfører-Frank viser til at kommunen bidrar med lokaler og betaler for henting av mat på Matsentralen, så sørger de mange frivillige for resten av jobben – et godt eksempel på hva kommune og frivillighet kan få til sammen.

– Dette sørger jo for at familier får mat. At de får et julemåltid på julaften. I det større bildet kan dette hindre utenforskap, og det brenner jeg veldig for.

– At alle barn og ungdom kan spise seg mette, det er superviktig. Jeg hører at flere og flere kommer hit, og det er helt vanlige familier.

Tidobling på to – tre år

Da ReAvisa skreiv om matutdelinga første gang for bare ett par – tre år siden, var antallet litt over tjue. Nå er antallet tidobla. Og behovet er enda større, antar Jan Kjeksrud, frivillig ved tREffpunktet.

– Det kan komme folk som stopper utafor her, som jeg veit hvem er. De oppdager noen kjente og snur. Det kan være en terskel å klatre over, det å ta i mot hjelp.

– Men det bør det ikke være, understreker ordfører-Frank. – Trenger man denne hjelpa, så skal man komme og få den, oppfordrer han.

– En annerledes julaften

– Kommer du til å tenke på disse familiene som står i en sånn skvis at de trenger denne hjelpa når du sitter og spiser julemiddag med familien på julaften?

– Ja, det kan jeg love deg, svarer ordfører-Frank. – Jeg skal spise julemiddag med familien, men ellers har jeg ikke så mye planer om å være hjemme.

– Jeg tenker at jeg skal reise litt rundt på julaften og vise at jeg bryr meg, sier Frank som er klar for en annerledes julaften som nyvalgt ordfører.

– Veit hva dette betyr

På ryggen til alle de frivillige sine T-skjorter, grønne som seg hør og bør her i Re, står det «Frivillighet – en vaksine mot ensomhet». Det kan Arild fra Tønsberg-messa stille seg bak:

– Vi jobber også frivillig, og vi veit hva dette betyr – her blir det et felleskap rundt en veldig fin og meningsfylt aktivitet som kommer mange til gode.

– Ikke minst dette med ensomhet: Frivillighet er en buffer mot det. Dette er bra for de som får hjelp, men også veldig bra for de som hjelper.

VIL DU STØTTE JOBBEN SOM GJØRES?

REAVISA-VIPPSEN ER 54 02 82.