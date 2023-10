Gullbillett til Kasper og crewet i kveld: – Betyr så mye

Tårene trilla da de dansa for psykisk helse blant gutter: – Tusen takk for at dere er med på Norske talenter, sier en rørt Hkeem. Se video i bunn av denne saken.

Kasper Kalleberg (17) fra Re er en av fem gutter i Quintus crew som konkurrerer i årets Norske talenter på TV Norge. De gikk videre fra første runden, og i kveld var den andre runden onsdag 25. oktober 2023.

Der gikk Kasper og crewet rett til semifinalen, da dommerne sammen gikk for gullknappen.

Et samstemt dommerpanel

Dansen handla om å holde følelsene inne blant gutter. Det rørte hele dommerpanelet, og Hkeem Hassane takka på vegne av dommerne for at dansegruppa er med i Norske talenter.

Med seg i crewet har Re-gutten Kasper Kalleberg (17) fra Valleåsen Andebu-gutten Yuusuf (17), Askild (18) fra Tønsberg, Tobias (17) fra Eik og Linus (16) fra Nøtterøy.

Gullknappen betyr direkte kvalifisering til semifinalen, som vises direkte på TV Norge fredag 24. november 2023.

Se Kasper og crewet få gullbilletten:

