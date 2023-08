Hærverk hindrer de frivillige fra å levere ut mat: – Det er nesten så du trur det ikke er sant

De frivillige på tREffpunktet ble møtt av et trist syn på morgenkvisten i dag: Dekket på hengeren var skjært opp etter hærverk i natt.

ReAvisa hadde en plan på å komme innom tREffpunktet på Brår for å skrive om det nye tilbudet de har her, i tillegg til alt det andre flotte frivilligheten bidrar med fra basen på Brår:

I tillegg til matkasseutlevering og -utkjøring hver tirsdag, vil det også bli laga og servert mat annahver tirsdag her. Og første servering var i dag tirsdag 22. august 2023.

Får ikke henta mat – får ikke kjørt ut mat

Men på morgenkvisten ble de frivillige møtt av et trist syn som kunne spolert alt sammen. Dekket på hengeren de bruker til å hente mat på Matsentralen, var skjært opp med kniv.

– Det har skjedd i løpet av natta, forteller en fortvila Torbjørn Brunstøl til ReAvisa på morgenkvisten.

De får ikke henta mat, og de har dermed ikke mat å kjører ut.

Folk og firmaer vil hjelpe

Torbjørn og de andre frivillige tok bilder og posta et innlegg på Frivilligheten i Re sin Facebook-side. Da sto ikke telefonen stille, forteller de: En frivillig sponsa et nytt dekk fra egen lomme.

Jernia Revetal hadde henger stående klar til utlån. Og det er bare en av de mange telefonene de har fått fra folk og firmaer som vil hjelpe.

Vaktmesteren i kommunen sier at de kan få en garasjeplass til hengeren, så dette ikke skjer igjen.

– Veldig positivt tilbud

– Aldri så gæli at det ikke er godt for noe, sier Martin Bøe Solberg, som er veldig glad for at det kommer noe godt ut av hærverket. De klarte også å lage en felles matservering, tross alt, av det de hadde i back-up i fryseren.

– Dette tilbudet. Det er veldig positivt, sier Martin. Like mye som matservering, så er det sosialt, forteller Torbjørn:

– De som sitter bak ei mørk gardin, det er de vi vil at skal komme hit og ta en matbit med oss.

Barnebursdag-aksjon

– Så ser alle at hit kan alle komme, vi i frivilligheten har tirsdagene her, men det er jo oppe fra klokka ti til halv tre hver hverdag ellers, også, minner Torbjørn om.

Han minner også om barnebursdag-aksjonen de hadde tidligere i år rundt påsketider, der de har penger på bok og masse på lager for barnebursdager.

– Det er bare for barnefamilier å å melde sin interesse. Lageret et fullt med ballonger, gavekort, brus, pølser, pizza, og så videre.

– Det går ikke an

Når det gjelder hærverket, blir det politianmeldt. Noen har brukt kniv til å skjære flere dype kutt i dekket, så det var helt ødelagt.

– Første dag med matservering og sosial sammenkomst, også blir vi møtt av dette, sier en oppgitt Torbjørn til ReAvisa.

– Det går ikke an. Det er nesten så du trur det ikke er sant.

