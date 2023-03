Dugnadsgjengen vil bidra til at alle barn får en fin bursdag: – Se på alt det flotte vi får til å lodde ut

Denne gjengen er blant de frivillige som deler ut mat til de som trenger det fra Treffpunktet i Re – og de ser et behov som de nå prøver å hjelpe til med å dekke: Bursdagsfeiring for barn i familier med lite å rutte med.

– Totalt leverer vi nå matkasser til 180 reinger, og av dem cirka 70 barn. Spesielt sårt er det når barna har bursdag og vi gjerne skulle hatt mulighet til å gi noe ekstra for at de skal få en fin feiring.

Da kom de Treffpunktet-frivillige opp med en ide: Hva om vi arrangerer et lotteri for å samle inn penger til en slags bursdagspott? Som tenkt, så gjort.

Lotteriet vil finne sted i vaffelbua på Re-torvet til uka, tirsdag og onsdag 4. og 5. april 2023.

Alt fra burger til bilvask

– Vi er halvveis rundt til butikker og bedrifter i Re, forteller de frivillige til ReAvisa da lokalavisa var innom. Det lokale næringslivet har stort sett bare sagt ja til å bidra med fine premier.

– Se på alt det flotte vi har fått for å lodde ut!, viser Kari Giil. Her er det alt fra gavekort i butikker og på bilvask, til burgermåltid for hele familien, leker og treningsabonnement – og mye, mye mer.

Alle premiene blir delt ut der og da – fra vaffelbua, under lotteriet, forteller dugnadsgjengen. Nå mangler det bare at Re-folket kjøper lodd og støtter en god sak – samtidig som de kan vinne flotte premier.

En «bursdagsbuffer»

– Vi har ikke hatt mulighet til å hjelpe med noe ekstra i forbindelse med bursdager, og nå ved siste matutdeling fikk vi så lite å dele ut at vi ikke klarte å gi til alle. Da prioriterer vi barnefamilier først, deretter de som er aleine.

Det vil bli en stor lettelse hvis de nå får en liten «bursdagsbuffer» å hente penger ifra, så det kan gjøres litt stas på bursdagsbarn i familiene som får matkasser.

– For de yngre kan det være et bidrag til en barnebursdag, for de eldre kan det være noen kinobilletter, forteller Kari.

Klapp på skuldra

– Folk skulle bare visst, sier Torbjørn Brunstøl, frivillighetsleder ved Treffpunktet i Re. Han forteller om stor fortvilelse blant familiene de hjelper med matkasser annenhver tirsdag.

– Det er nesten skremmende hvor mange som sliter, bare her i lille Re, sier han – men samtidig forteller han at flere veit om hva de driver med nå, og flere har fått opp øynene for problemet:

– Det er stor giverglede fra det lokale næringslivet, og overalt får vi en klapp på skuldra og skryt om at det er helt fantastisk det vi gjør – også fra de som svarer at de ikke har sjans til å gi.

Loddsalg og show

– Vi blir godt tatt i mot overalt vi spør om hjelp, og det mye takket være skriverier i lokalavisa – vi kan poste så mye vi orker på face og andre sosiale medier, men det er i lokalavisa det blir sett og lest.

Under lotteriet i vaffelbua på Revetal vil det bli lagt ut rundt tredve premier hver av dagene, totalt 60 premier.

Alt skal gis bort til lykkelige loddvinnere.

Alt på stell

Det blir i tillegg til loddsalg og gode vinnersjanser popcorn-maskin og show, Treffpunktet-gjengen har alt på stell nå som planlegginga er helt i siste innspurt.

Lotteriet finner sted i vaffelbua på Re-torvet tirsdag 4. april og onsdag 5. april 2023.

Begge dager fra klokka 10.00 til 16.00.

