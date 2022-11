– Vi har neppe full oversikt over alle som trenger hjelp

Det er hjelp å få i krevende tider. Utfordringa er å komme i kontakt med de som trenger hjelp. Oppfordringa til de som trenger hjelp er å ta kontakt.

Anne Lene Ektvedt er avdelingsleder og helsesjukepleier ved Re helsestasjon og Lillian Søvik er helsesjukepleier på Revetal ungdomsskole. De møter ReAvisa på helsestasjonen på kommunehuset på Revetal.

– Vi ser at flere får større utfordringer nå som strøm, mat og drivstoff blir dyrere, men vi har neppe den hele og fulle oversikten over alle som kan trenge hjelp.

Sitter ofte langt inne å spørre etter hjelp

Det de kan gjøre, er å spørre barnefamilier og ungdommer de møter i arbeidshverdagen, men ikke alle svarer ja hvis de blir spurt om de trenger hjelp. Det sitter langt inne for mange.

– Vi vil helst klare oss sjøl, sånn er det ofte. Vi har spurt om familier trenger hjelp, der de har svart nei – men så blir likevel svaret ja etter hvert, forteller Anne Lene.

– Vi må fjerne skammen. Det er viktig å søke hjelp når man trenger det, er hennes beste råd.

– Dårlig råd, det kan alle ha – og det gjelder helt vanlige familier.

Viktig å vite om mulighetene

Sliter du, så er det hjelp å få – og den får du på helsestasjonen. Og det gjelder ikke bare småbarnsfamilier, men også familier med eldre barn, – det kan være vel så krevende økonomisk for tenåringsfamilier.

Her kan kommunen koordinere hjelp og støtte av mange slag, som for eksempel matkasser, søknad om ferie, gavekort, gratis aktiviteter for barna, med mer.

Det kan søkes midler i forskjellige fond og stiftelser, – det er viktig at folk veit om mulighetene, og det kan de få oversikt over her hos oss.

Ved å ta kontakt med Re helsestasjon kan det kartlegges ønsker og tilbud, og familien kan stå på ei liste det kan være veldig fint for barna å stå på.

Neppe ei komplett liste

Gjennom kommunens Friskus-app kan nemlig barna finne fram til og bli med på aktiviteter og tilbud, der kommunen kan betale for aktivitetene gjennom aktivitetskort, slik at det blir gratis.

– Noen av disse aktivitetene dukker plutselig opp og har kanskje litt korte påmeldingsfrister, forteller Anne Lene. Det kan være alt fra klatring til karate, eller noe helt annet.

– Da er det viktig at de familiene som trenger det, og barna tilbudet kan passe for, står på lista vår så vi får videreformidla tilbud som dukker opp.

Utfordringa er å få lista komplett – det er den neppe per i dag. Derfor tar Re helsestasjon kontakt med lokalavisa.

Bør ikke være så høyt terskel

– Vi i kommunen kan spørre, men kan gjøre lite utover det, forteller Anne Lene. Helsepersonelloven sikrer personvernet, men den gjør også sitt til at helsestasjonen kan ikke få tips av alle og enhver.

– De som trenger hjelp må komme hit og oppsøke den sjøl, understreker Anne Lene. De tar ikke i mot tips om familier med vrien økonomi av andre.

Hvis familie, venner, en nabo eller en lærer, får en ide om at noen kan trenge hjelp, så gjelder det å oppfordre familien til å søke hjelp sjøl.

– Den terskelen ser vi at kan være høy for mange, men det burde den ikke være – til barnas beste, understreker Lillian.

Viktige dugnader å videreføre

Det er lett å tenke at dette med matkasser og hjelp av mange slag er noe som skjer fram mot jul, men vi skal huske på at for mange er dette en krise hele året, ikke nødvendigvis bare ved juletider.

Samarbeidet med idretten, lag og foreninger i bygda vår er godt. Re Røde Kors nevnes, det samme gjør sanitetsforeningene i Re.

Nå fram mot jul er det julegaveinnsamling, der frivillige står for innsamlinga og kommunen fordeler det videre.

Alt dette er viktig å videreføre, mener de.

Godt samarbeid med frivilligheten i Re

Skriverier i lokalavisa Jarlsberg i nabokommunen nordafor Re og nye Tønsberg forteller om bom stopp i julegaveinnsamlinga i nye Holmestrand kommune, fordi kommunen ikke vil prioritere sin del av jobben.

Sånn har det heldigvis ikke blitt her i Re med nye Tønsberg kommune, sjøl om kommunen må sette av ressurser til å sjekke over gavene som er samla inn og så dele de ut til de rette mottakerne.

Den jobben gjør Re helsestasjon og resten av barn og unge-staben gladelig. Årets julegaveinnsamling er allerede i gang, les mer om det i en egen sak.

Kommunen samarbeider gjerne med flere frivillige og tar gladelig i mot gaver og støtte fra flere foreninger, lokalt næringsliv og enkeltpersoner.

Re helsestasjon er stedet

– Det er bare å ta kontakt, oppfordrer Lillian og Anne Lene. Enten du trenger hjelp, eller vil hjelpe. Re helsestasjon er uansett stedet å henvende seg.

