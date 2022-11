Første hjemmeseier på en evighet – se bildene!

Vi husker ikke sist vi kunne rapportere om hjemmeseier i Ramneshallen – men nå! Endelig!!!

Det er ikke godt å si når Ramnesjentene sist vant hjemme i Ramneshallen – men at det er veldig lenge siden, det er helt sikkert.

Derfor smakte seieren i årets første hjemmekamp sinnsjukt godt for damelaget – etter en fjorårssesong uten en eneste seier – verken på hjemmebane eller bortebane.

En sliteseier

Det skjedde i kveld, mandag 21. november 2022, foran en heller liten, men ivrig Ramnes-heiagjeng. Beste Ramnes-spiller ble Nina Irene Horntvedt, som også ble toppscorer med åtte mål.

– Men i dag bidrar alle, forteller sportslig leder Katinka Hunsrød Kjølstad etter en fantastisk første hjemmekamp for sesongen. – Det var en sliteseier, som de sammen drar i land.

– Og ja, dette er første hjemmeseier på veldig lenge. Tror nok det var siden før korona.

Holdt på å glippe – igjen

ReAvisa kom til det siste kvarteret av kampen, da var hvert fall fansen på sidelinja skråsikre på seier. Men så holdt det på å glippe – som så mange ganger før:

En grei ledelse ble spist opp, skåring etter skåring av motstanderlaget, helt til det sto likt på måltavla da det sto ti minutter igjen.

Da bare bestemte Ramnesjentene seg for å stå i mot med nebb og klør. De kjempa som besatt.

Og de dro i fra og sikrer en 7-målsseier til slutt.

Smaken på seier

Og det over Åssiden som trenes av en tidligere Ramnes-trener; Gjermund Hulbak. – Så det smakte ekstra godt å vinne i dag, sier Katinka til ReAvisa.

Neste hjemmekamp er 12. desember klokka 19.30 mot Tønsberg turn. Da er det bare å ta turen til en nyoppussa Ramneshall for å heie fram jentene våre og oppleve den deilige håndballspenninga.

Ramnesjentene har nemlig fått smaken på seier igjen.

Det var nesten så de hadde glemt åssen det smakte?

Lover godt

Etter en fjorårssesong uten en eneste seier rykka Ramnes ned til 4. divisjon, og det tidligere 3. divisjonslaget ble slått sammen med 2. laget i 5. divisjon.

Dette må ha vært et sjakktrekk, for i kveld strålte et veldig variert lag aldersmessig der alle spilte hverandre gode.

Her imponerte både unge talenter og godt voksne rutinerte håndballspillere.

Dette lover godt!

Se flere bilder fra kveldens kamp:

Viktig beskjed fra lokalavisa di:

Snart får du ikke lenger ReAvisa i postkassa di, men avisa kan hentes der folk møtes i Re og omegn ved hver utgivelse.

Lista over steder du får tak i ReAvisa finner du her, den er ikke fullstendig enda – vi oppdaterer stadig med flere avishyller.

Nabodealer om å hente ei bunke med aviser til nabolaget? Spør så avtaler vi antall og hentested.

På nettavisa kan du laste ned papiravisa i sin helhet, som alltid før.

ReAvisa vil fortsatt være gratis å lese på papir og nett.

ReAvisa er annonse- og folkefinansiert. Vil du bidra til spleiselaget så er ReAvisa-vippsen 54 02 82.

Les om håndball i ReAvisa-arkivet.

Les mer om sport i Re.