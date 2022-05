Ramnes rykker ned etter en endeløs rekke med tap denne sesongen: – Vi velger å se framover

Seksten kamper og seksten tap – ikke en eneste seier denne sesongen for Ramnes IFs A-lag i 3. divisjon.

Fredag 20. mai var det lokalderby i Ramneshallen mellom Tønsberg Turn og Ramnes – begge på bunn av tabellen, begge klare for nedrykk.

Dermed var det lite som sto og falt på denne kampen – annet enn at Ramnes-jentene kunne klare å bryte tapsrekka med sesongens første og eneste seier.

Rakna for Ramnes – igjen

Det så lenge ut til å gå, der lagene fulgte hverandre gjennom store deler av kampen. Det var godt under ti minutter igjen da det sto helt likt på måltavla.

Men da rakna det for Ramnes og Tønsberg Turn spurta inn til sluttsignal med sluttresultat 31 – 25 til bortelaget.

Hvem vei det bar i divisjonssystemet var klart før kampen. Likevel skuffende at A-laget skulle gå en hel sesong uten seier.

Fortsetter å bygge nytt

– Det blir 4. divisjon neste år, årets 3. divisjon slankes fra to avdelinger til en avdeling så det er mange lag som skal ned, forteller Ramnes-trener Knut Ole Myrberg til ReAvisa.

Ramnes var langt unna å klare å unngå nedrykk denne sesongen. – Bare tap denne sesongen, men vi bygger nytt. Og det fortsetter vi med neste sesong.

– Vi får et veldig bra J16-lag, vi vil lage et Juniorlag og ha ett lag i 4 divisjon – det blir sammenslått av dagens 3. divisjons- og 5. divisjonslag.

– Et veiskille

– Det vil være framtida. Så får vi se hvor lang tid det tar, 4. divisjon til neste år blir også et brukbart nivå, mener Ramnes-treneren i prat med ReAvisa – siden 3. divisjon slankes såpass kraftig.

Ramnes IFs ferske håndballgruppe-leder Bernhard Marti forteller at Ramnes-håndballen står ved et veiskille. Ungdomssatsing og rekruttering er noe de alltid har vært gode på – og fortsatt er.

Derfor er de aldersbestemte- og juniorlagene helt i rute – det så vi også i Slottsfjellcup denne våren. Og det er også lovende at det framover satses på ett damelag, ikke to som i dag.

Flinke til å backe hverandre opp

Ramnes-trener Knut Ole Myrberg sa allerede på nyåret at han var klar over hvor det bar – ned til 4. divisjon. Og han hadde bare lovord om den hardtarbeidende gjengen – som aldri fikk lønn for strevet denne sesongen:

– Bare så det er nevnt: Dette er en flott gjeng med jenter. Flinke til å backe hverandre opp, noe som bidrar at moral og motivasjon holdes oppe, til tross for dårlige resultater.

Ramnes endte helt nederst på tabellen i 3. divisjon, med null seiere og null poeng.

Les om håndball i ReAvisa-arkivet.

Les mer om sport i Re.