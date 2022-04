Disse Ramnes-jentene tok finaleseieren i Slottsfjellcup: – I dag skal det feires videre!

Ramnes J2007 vant en superspennende finale mot Flekkerøy IL i helgas Slottsfjellcup. Da ble det selvfølgelig stormende jubel og en feiring som ingen ende vil ta.

Sist helg var det endelig Slottsfjellcup igjen, etter to år med korona-avlysning. Ramnes IF er en av arrangørklubbene, og vi hadde også mange Re-lag med.

Ramnes J2007 spilte sine puljekamper i Slagenhallen og finalekamper i Semsbyhallen.

– Stolt!

14- og 15-åringene tok seg helt til finale i B-sluttspillet, der det ble 12 – 10-seier over Flekkerøy IL. – Vi gjorde en fantastisk kamp!, oppsummerer en ekstatisk trener til ReAvisa:

– Dette er en jentegjeng som har hatt en sesong med mye utfordringer, tross dette har samtlige spillere jobba seg gjennom sesongen sammen som et lag og stått i stormen, forteller trener Stian Lindholm Haavaldsen.

– Og dette får vi betalt for nå! Vi har denne cupen spilt håndball som et lag, alle har støtta hverandre og vært der for hverandre når det har vært tøffe perioder.

– Det gjør et trenerhjerte stolt!

Drar i land seieren

Før finalen var det en spent stemning i garderoben. Jentene går ut på banen og spiller fjellstøtt, de står beinhardt i forsvar og slipper lite gjennom.

Ramnes er velsigna med en keeper som tar alt hun skal ta, pluss flere spektakulære redninger av knallgode skudd fra motstanderen. Så keeper Nora Førsund har vært en bauta og ble finalens Ramnes-spiller.

I angrep så kliner jentene til, og Ramnes får en kjempe start. Midt under kampen skjønner de kanskje at det er mulig å ta hjem gullet – da kommer nervene og ting blir litt rotete.

Men Ramnes J2007 får dratt i land seieren.

Ingen blåmandag i dag

– Etter en strålende seier i finalen så har vi en gjeng med jenter som er ekstremt glade og lykkelige. Det er en utrolig stolt gjeng som hopper i ring og jubler.

– Alle klemmer hverandre og opplever den deilige seiersrusen!, oppsummerer trener Stian Lindholm Haavaldsen.

Kaptein Nora S. Flaatten kunne heve den store pokalen til himmels. Og det ble en ekstra tur opp i lufta, på lagvenninnes skuldre, på keeper og kampens beste Nora Førsund.

I dag er det ingen blåmandag for de blåkjedde Ramnes-jentene – som spilte i røde bortedrakter i finalekampen: De skal på bowling og feire enda mer, vel fortjent:

– Da slipper vi håret løs og skal kose vårs gløgg!

Mange gode Re-prestasjoner

Det var som vanlig mange gode Ramnes håndball-prestasjoner gjennom hele helga, som for eksempel Ramnes J2006 som tok seg helt til bronsefinale – som de vant.

Ramnes J2008, som ReAvisa fulgte litt ekstra siden de hadde alle sine kamper på hjemmebane i Revetalhallen og Ramneshallen, tapte åttendelsfinale i A-sluttspillet med minste mulige margin – ett eneste mål skilte i nok en thriller i Ramneshallen.

Slottsfjellcup er en av landets største innendørs håndballturneringer for aldersbestemte lag i aldersklassene 9 – 16 år. I tillegg ble det arrangert en miniturnering i Vålehallen for 7- og 8-åringene.​

Cupen starta opp i 1991 og arrangeres av Ramnes IF, Sem IF og Teie HK.

Årets dato var helga 22. – 24. april 2022.

Dette er Ramnes J2007-laget:

Ingeborg Christiane Mender

Sara Kooyman Skauge

Nora Syverstad Flaatten

Nora Førsund

Frida Ugulen Nilssen

Linnea Kalliainen

Mia Berghan

Sara Elvira Christiansen

Erica Kristiane Gjelseth

Vilde Oline Brandsæter

Mina Lie

Sarah Micelle Strange-Bjørnes

Benedicte Othilie Grønvold

Stian Lindholm Haavaldsen og Birgitte Ugulen, trenere

Dette er Ramnes-lagene som er med:

Ramnes har med lag i miniturneringen for 7- og 8-åringer

To lag for jenter født i 2009

Ett jente- og ett guttelag for de som er født i 2006

Ett jentelag for de som er født i 2007

Ett jentelag for de som er født i 2008

Ett guttelag for de som er født i 2010

Ett jentelag for de som er født i 2011

Ett jentelag for de som er født i 2012

